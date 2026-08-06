Santiago transformará cinco edificios de la rúa da Caramoniña en nueve viviendas municipales de alquiler accesible

El proyecto de viviendas de alquiler accesible de la rúa da Caramoniña, en Santiago de Compostela, transformará cinco edificios mediante la rehabilitación de inmuebles existentes y la construcción de una nueva edificación, dando lugar a un total de nueve viviendas. Los pisos tendrán entre uno y tres dormitorios y presentarán diferentes tamaños y distribuciones para adaptarse a distintos modelos de hogar.

"Las nueve son variadas en su tamaño y en su distribución porque los hogares son diversos y las viviendas también tienen que serlo", destacó este jueves el concejal de Urbanismo, Iago Lestegás, durante la presentación del proyecto junto a los arquitectos responsables, Aurora Armental Ruiz y Stefano Ciurlo Walker.

Licitación prevista para 2027

El proyecto deberá pasar ahora por la Comisión de Patrimonio y, posteriormente, contará con un plazo de dos meses para completar el proyecto de ejecución. El Ayuntamiento confía en licitar las obras en 2027 y que los trabajos puedan comenzar ese mismo año.

La actuación tiene su origen en una propuesta seleccionada hace varios años en el Concurso de Arquitectura Richard H. Driehau, promovido en colaboración con el Gobierno de España. La redacción del proyecto y la dirección facultativa fueron adjudicadas a Estar Arquitectos tras el proceso de licitación desarrollado en los primeros meses de 2026.

Primer paso hacia un parque municipal de vivienda

Según explicó Lestegás, esta promoción marcará el inicio del futuro parque municipal de vivienda, que el Ayuntamiento pretende ampliar con la adquisición y rehabilitación de otros edificios en la ciudad histórica.

El concejal defendió que este y los próximos proyectos municipales buscan responder a las tres dimensiones de la crisis de la vivienda: la asequibilidad, la calidad y la sostenibilidad. "Las políticas públicas deben atenderlas todas", afirmó.

Piedra, madera y más luz para la callejuela

La propuesta arquitectónica conserva la estructura original de piedra de los edificios e incorpora nuevos volúmenes de madera con cubierta de teja. Además, reorganiza los espacios exteriores entre las edificaciones y la callejuela para crear un conjunto armónico, aumentar la entrada de luz natural y preservar el máximo de vegetación posible.

Otro de los aspectos destacados del proyecto es la conservación del pavimento existente. La intervención prevé únicamente actuaciones puntuales para mejorar la accesibilidad en algunos tramos mediante la colocación de losas de mayor tamaño que permitan superficies más regulares sin perder el carácter histórico del entorno.

"El pavimento también es patrimonio, aunque no se le dé valor", subrayó Lestegás.

Cuatro viviendas de nueva construcción y espacios comunes

Los arquitectos explicaron que la rúa da Caramoniña constituye un eje histórico que conecta el monte con el casco histórico y actúa como nexo con las huertas urbanas de Bonaval. "A pesar de estar escondida, es una parte del conjunto de Bonaval", señaló Aurora Armental.

Las edificaciones existentes se adaptan a la topografía escalonada de la zona y continúan una intervención realizada por Víctor Cotelo en 2010. El proyecto incorpora una nueva construcción de volumen compacto diseñada para ocupar el menor suelo posible.

Este edificio, situado junto a las huertas municipales, albergará cuatro viviendas de un dormitorio. Además, en contacto con la callejuela, dispondrá de un espacio comunitario para los residentes con lavandería y una zona de uso flexible.

"Nos parecía importante favorecer que haya movimiento y que esté vivida la callejuela", explicó Armental.

Viviendas adaptadas a la topografía

La vivienda situada en la parte inferior de la rúa da Caramoniña será completamente accesible. A medida que la calle gana pendiente y el pavimento se vuelve más irregular, se distribuirán otras cuatro viviendas en tres edificios rehabilitados, que mantendrán su volumetría original, salvo el último inmueble, cuya altura se ampliará para adaptarse a las necesidades del proyecto.