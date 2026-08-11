El Ayuntamiento de Santiago recuerda las restricciones y recomendaciones sobre el consumo de agua ante la prealerta sobre la escasez en el Tambre

La alcaldesa Goretti Sanmartín Rei solicita la colaboración de los vecinos ante la disminución de las reservas de agua.

Con el objetivo de garantizar el suministro de agua potable tanto para el consumo urbano como para sus usos esenciales, el Ayuntamiento recuerda que está prohibido llenar piscinas privadas total o parcialmente, además de lavar vehículos con agua de la red municipal —salvo cuando se trate de negocios con licencia para esta actividad—.

Asimismo, está prohibido irrigar jardines, zonas verdes, jardines de ocio y espacios ornamentales utilizando agua de la red municipal. La única excepción es en el caso del riego esencial para evitar la muerte de la vegetación de arbustos o árboles. Una cuarta prohibición se aplica a fuentes ornamentales que se abastecen de agua potable y no disponen de un sistema de recirculación.

Finalmente, el Ayuntamiento recomienda que todo el barrio haga un uso responsable del agua. Esto incluye tanto evitar el consumo innecesario de este bien como adoptar medidas de ahorro, ya sea en el ámbito doméstico o comercial. Estas restricciones permanecerán vigentes hasta que la situación de suministro permita retirarlas y son especialmente necesarias tras entrar en la fase de preaviso para escasez moderada.

"La colaboración es esencial para preservar un recurso esencial como el agua y garantizar su suministro a toda la población", indica el grupo.