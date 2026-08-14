El Ayuntamiento de Santiago lleva a cabo una nueva fase de regeneración de pavimentos en la ciudad y en el rural compostelano

El Concello de Santiago continúa con una nueva fase del plan municipal de regeneración de pavimentos en las zonas urbana y rural del municipio. Los trabajos se concentran durante la temporada estival, aprovechando el menor volumen de tráfico, con el objetivo de mejorar el estado de la red viaria y garantizar unas mejores condiciones de circulación.

Durante la próxima semana, las actuaciones se desarrollarán, en el ámbito urbano, en las calles Doutor Teixeiro, Fonte de Santo Antonio y Sempre en Galiza. En el ámbito rural, los trabajos llegarán a Bar de Arriba, Bar de Abaixo y la rúa dos Asidros.

Actuaciones en el ámbito rural

El lunes 17 de agosto comenzarán las obras de pavimentación en los lugares de Bar de Arriba, Bar de Abaixo y en la rúa dos Asidros, con un presupuesto de 266.497,67 euros.

La actuación permitirá mejorar el firme de estas vías y se completará con la adecuación de una zona de aparcamiento en el entronque con la carretera provincial. Esta intervención responde a una petición formulada por la Asociación Veciñal Aba do Pedroso al Concello de Santiago.

Actuaciones financiadas con el impuesto a las estancias turísticas

El plan de regeneración de pavimentos contempla también dos actuaciones financiadas a través del impuesto a las estancias turísticas, con una inversión conjunta cercana a los 100.000 euros.

La primera se ejecutará entre el 19 y el 20 de agosto en la rúa Sempre en Galiza, en las proximidades del Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela, concretamente en la intersección con la avenida de Barcelona.

La segunda actuación tendrá lugar entre el jueves 21 y el viernes 22 de agosto en las calles Doutor Teixeiro y Fonte de Santo Antonio. En Doutor Teixeiro se renovará completamente el firme, mientras que en Fonte de Santo Antonio los trabajos se centrarán en el mantenimiento y reparación de los tramos que presentan un mayor deterioro.

Ambas actuaciones implicarán cortes de tráfico y modificaciones en los recorridos del transporte urbano. La información sobre los desvíos y las afecciones podrá consultarse en el enlace habilitado por el Concello.

Continuidad del plan de mejora de la red viaria

Estas actuaciones se suman a los trabajos que se están ejecutando actualmente en la rúa do San Martiño de Aríns, con una inversión de 322.512,48 euros.

En las últimas semanas también se han llevado a cabo actuaciones similares en la rúa Agro dos Mozos, en la vía Edison del polígono del Tambre y en la rúa Vía de la Cierva, esta última con una inversión de 524.420 euros, además de en la rúa Amor Ruibal.

Esta nueva fase da continuidad a las actuaciones de reparación y mejora de firmes urbanos y rurales realizadas el pasado mes de abril, después de las intensas precipitaciones registradas durante el invierno.

El Concello de Santiago trabaja ya en la planificación de una nueva fase que volverá a combinar actuaciones en las zonas urbana y rural. En este último ámbito, está previsto ejecutar durante los próximos meses diferentes proyectos incluidos en el POS Adicional 2025 y el POS 2026, que contemplan la regeneración y mejora de pavimentos en varias parroquias del municipio.

Por otra parte, ya se están realizando los estudios previos para preparar la próxima campaña de asfaltados integrales en el área urbana, que contará con un presupuesto previsto de 400.000 euros.