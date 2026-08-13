Un incendio en un transformador deja sin luz al ambulatorio Concepción Arenal y complica el tráfico en el túnel O Hórreo provocando grandes retenciones

Una avería en el suministro eléctrico, relacionada con un pequeño incendio registrado en un transformador de la rúa do Hórreo, ha obligado a suspender temporalmente la actividad del ambulatorio Concepción Arenal en la rúa Santiago León de Caracas.

Los pacientes que tenían cita prevista para este jueves están siendo atendidos e informados por el personal sanitario en el acceso al centro. Se está optó por derivarlos al Hospital Clínico de Santiago para garantizar la atención médica.

El fuego se declaró de madrugada

Los Bomberos de Santiago se desplazaron poco después de las 4.30 horas hasta la rúa do Hórreo tras recibir el aviso de que estaba saliendo humo del cuadro del transformador situado junto a los bajos del centro de salud.

La intervención se prolongó durante algo menos de una hora. Los efectivos lograron controlar y extinguir el incendio sin que las llamas provocasen daños en el interior del edificio sanitario. El principal problema se encuentra ahora en la instalación eléctrica, que continúa fuera de servicio.

Durante la mañana, los operarios de la empresa responsable del transformador trabajan en la reparación de la avería con el objetivo de recuperar cuanto antes el suministro y permitir que el ambulatorio pueda retomar su actividad con normalidad.

Otra avería obliga a cerrar un tubo del túnel de O Hórreo

A esta incidencia se sumó prácticamente al mismo tiempo otro problema relacionado con el suministro eléctrico en el entorno de O Hórreo. La Policía Local decidió cerrar uno de los tubos del túnel después de detectar fallos tanto en las cámaras de vigilancia del interior como en la alimentación eléctrica.

Ante la imposibilidad de garantizar las condiciones de seguridad necesarias en caso de producirse un accidente, se optó por cerrar completamente el tubo de entrada a la ciudad. La medida provocó importantes retenciones durante la franja de mayor intensidad de tráfico, especialmente entre las 7.30 y las 8.00 horas.

Aunque posteriormente persistieron algunas dificultades para circular por la zona, la situación fue recuperando progresivamente la normalidad. El túnel volvió a quedar abierto a partir de las 9.20 horas.

Desde la empresa UDF precisan que esta segunda incidencia se produjo también en una instalación particular, al igual que la avería que afecta al ambulatorio. Ambas incidencias, aunque tuvieron consecuencias sobre servicios públicos y la circulación, no están vinculadas a una avería generalizada de la red eléctrica de la ciudad.