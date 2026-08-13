Santiago y comarca compostelana vivieron con inmensa emoción la magia del eclipse

Miles de personas vivieron en Santiago y comarca compostelana un acontecimiento único en la vida, el eclipse que llegó a ser total al norte del concello de Santiago en el límite con Oroso.

La magia del eclipse alcanzó su clímax minutos antes de las 20.30 horas cuando el día se convirtió en noche y, poco despúes volvió "a amanecer". Monte Pedroso, Gaísa, Monte de Deus o la Alameda fueron algunos de los lugares elegidos para presenciar el espectáculo celeste. También se concentraron muchas personas en la Plaza del Obradoiro para presenciar el "baile" del sol y la luna, un acontecimiento soberbio que llenó de júbilo el momento en el que la luna prácticamente ocultaba el sol a un 99,9% y con un sonoro aplauso se celebró que la penumbra era casi total, instantes antes de que "volviese a amenecer" al comienzo de la reitada de la luna. Taambien en el Ensanche compostelano, Campus Sur y en diferentes puntos de la comarca de Santiago se vivió con enorme emoción el eclipse con los cielos totalmente despejados y un momento que quedará grabado en la mente de todos. Muchos compostelanos pero también visitantes a la ciudad y peregrinos vivieron un día histórico y emocionante