El presidente de la Xunta Alfonso Rueda se sube a la bicicleta para estrenar la senda peatonal y ciclista que une Milladoiro y la Estación Intermodal de Santiago

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha estrenado este viernes el último tramo de la senda peatonal y ciclista que conecta O Milladoiro con la Estación Intermodal de Santiago de Compostela. El recorrido, de casi seis kilómetros, ha supuesto una inversión de 7,5 millones de euros, cofinanciados con fondos Next Generation.

Acompañado por el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, y la conselleira de Infraestruturas, María Martínez Allegue, Rueda ha recorrido unos 500 metros del trazado, primero a pie y posteriormente en bicicleta y tándem. En el acto también han participado representantes de las corporaciones municipales de Ames y Santiago.

Rueda ha reivindicado la apuesta por una movilidad sostenible y ha animado a dejar el coche "aparcado" para disfrutar de una ruta "integrada en el paisaje, accesible y conectada con el transporte público". Según ha destacado, la infraestructura contribuye además a las políticas de transición ecológica, lucha contra el cambio climático y mejora de la seguridad vial.

El presidente gallego ha subrayado que, tras un "esfuerzo de consenso", se pone en servicio el último tramo de una conexión que ya está "transformando la movilidad entre Santiago y Ames" y reforzando los vínculos entre ambos municipios. La actuación responde también a la demanda de itinerarios seguros para desplazarse a pie o en bicicleta y contribuye a reducir las emisiones contaminantes.

El eje de movilidad sostenible de Santiago está compuesto por tres tramos y permite conectar también con el Hospital Clínico y San Caetano. En total, suma 10,3 kilómetros y cuenta con una inversión de 11,2 millones de euros.

Ames destaca el impulso a la movilidad sostenible

El alcalde de Ames, Blas García, ha calificado la inauguración como "un gran paso" para fomentar una movilidad más sostenible entre Ames y Santiago. También ha destacado la conexión de la senda con la humanización de la avenida Rosalía de Castro, en O Milladoiro, una actuación que busca mejorar la movilidad interior y hacerla más segura y accesible.

García ha recordado que ambas actuaciones estuvieron rodeadas de oposición y debate, aunque ha defendido que, por encima de las diferencias, debe prevalecer el interés general. "Las administraciones públicas estamos para sumar, para colaborar y para remar en la misma dirección cuando se trata de mejorar la vida de los vecinos", ha señalado.

El PP de Santiago lo considera un "proyecto de ciudad"

El líder del PP en Santiago, Borja Verea, también ha valorado la puesta en servicio de la infraestructura, que ha definido como un "proyecto de ciudad". Verea ha recordado que la conexión figuraba en el programa con el que concurrió a las elecciones municipales de 2023 y ha reivindicado su defensa incluso durante los momentos en los que se cuestionó públicamente su viabilidad.

A su juicio, el resultado demuestra que es posible avanzar en este tipo de infraestructuras "respetando al mismo tiempo el patrimonio y el medio ambiente".

El BNG mantiene sus críticas por el impacto ambiental y patrimonial

Por su parte, el BNG de Santiago ha reiterado sus críticas al proyecto y ha asegurado que continúa respaldando a los vecinos y sus reclamaciones por el "impacto ambiental y patrimonial" de la senda ciclista y peatonal.

La formación recuerda las alegaciones presentadas por vecinos, colectivos sociales y el propio Ayuntamiento y señala que, a través del diputado en el Congreso Néstor Rego, ha reclamado al Gobierno central que intervenga ante una actuación que considera "claramente lesiva" para espacios de especial sensibilidad ambiental, como las Brañas do Sar y el Bosque del Banquete de Conxo.