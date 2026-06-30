La Xunta construirá un nuevo parking para el Hospital Clínico de Santiago con 1.500 plazas y propone un aparcamiento provisional de unas 500

La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas y el conselleiro de Sanidade presentaron este martes la propuesta para reorganizar el entorno del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS), un proyecto que contempla la creación de un aparcamiento de unas 1.500 plazas, la mejora de los accesos al recinto y la habilitación de un parking provisional con capacidad para 500 vehículos mientras se ejecutan las obras.

Ambos responsables comparecieron tras la reunión de trabajo mantenida con el Ayuntamiento de Santiago para abordar el desarrollo del Proxecto de Interese Autonómico (PIA), instrumento que permitirá ordenar el entorno del complejo hospitalario, mejorar su accesibilidad y ampliar la oferta de estacionamiento.

Durante el encuentro se analizaron los avances del protocolo de colaboración firmado en 2024 entre la Xunta y el Ayuntamiento, por el que el Ejecutivo gallego asumió el compromiso de tramitar y aprobar este PIA supramunicipal para humanizar el entorno del CHUS, reorganizar la movilidad y regular los espacios de aparcamiento.

La conselleira explicó que la redacción del plan ya está en marcha, a cargo de Proyfe, tras la contratación del equipo redactor durante este año. Según indicó, la propuesta presentada al Consistorio permitirá compatibilizar la planificación urbanística con actuaciones que podrán ejecutarse de manera inmediata.

Entre ellas figura la nueva glorieta de acceso en A Choupana, cuyo proyecto será entregado durante el mes de julio con el objetivo de agilizar su licitación, al tratarse de una actuación compatible con el planeamiento urbanístico vigente.

Un aparcamiento de 1.500 plazas

El PIA se articula en torno a tres grandes objetivos: mejorar la red viaria y los accesos al hospital, ampliar la capacidad de aparcamiento y reorganizar la movilidad interior y la integración urbana del complejo.

La propuesta prevé la creación de un anillo perimetral que distribuirá el tráfico alrededor del CHUS, mejorando la fluidez de la circulación y reduciendo el tránsito por el interior del recinto. El acceso principal se situará en la conexión entre el periférico y la rúa Mestre Mateo, al que se sumarán mejoras en la avenida de Barcelona, la glorieta de A Choupana y la conexión con el Campus Sur.

El proyecto también contempla la construcción de un aparcamiento en altura de seis plantas con unas 1.500 plazas, unas 500 más de las previstas inicialmente. Según la conselleira, su ubicación permitirá acceder directamente desde el periférico, reduciendo la congestión del tráfico en el interior del complejo hospitalario.

Mientras se ejecuta esta infraestructura, la Xunta propone habilitar un aparcamiento provisional de unas 500 plazas en el entorno sur del CHUS. Esta solución, según explicó, respetará las viviendas existentes, la zona de protección del Castro de Conxo y mejorará la conexión peatonal con el hospital.

Además, el plan incluye la reordenación de los espacios interiores del complejo, con mejoras en la urbanización, las zonas verdes y los itinerarios peatonales, garantizando en todo momento el funcionamiento del hospital y del helipuerto.

Tras la reunión, la conselleira avanzó que el documento será remitido esta misma semana al Ayuntamiento para recabar su conformidad antes de elevar la aprobación inicial del PIA al Consello da Xunta. La previsión es finalizar su redacción entre finales de este año y comienzos de 2027.

Asimismo, lamentó la ausencia de la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, en la reunión, al considerar que "debería haber asistido", aunque aseguró que ello no impedirá mantener la colaboración institucional.

Ampliación del hospital

Por su parte, el conselleiro de Sanidade avanzó que su departamento aprovechará el desarrollo del PIA para planificar una ampliación más ambiciosa del CHUS, con especial atención al área de Urgencias, actualmente el punto de mayor presión asistencial del complejo.

La actuación prevista para el edificio A contempla una ampliación distribuida en cinco niveles que permitirá incorporar nuevas áreas de endoscopia, cirugía mayor ambulatoria, bloque quirúrgico, ampliación de Urgencias, laboratorios y zona de residuos, además de los espacios necesarios para las instalaciones que requerirá la ampliación hospitalaria.

El objetivo, explicó, es convertir esta zona en un "nudo asistencial estratégico" centrado en los servicios de mayor intensidad asistencial y que requieren una respuesta más ágil, como las urgencias y los procesos críticos.

En este sentido, anunció que de forma inmediata se iniciará la licitación de la redacción del nuevo proyecto del edificio A con la ampliación de Urgencias, con la previsión de disponer del proyecto el próximo año para poder sacar posteriormente las obras a concurso.

Según destacó, este planteamiento permitirá pasar de una ampliación "aislada" del edificio a una planificación global del complejo hospitalario, mejorando la organización de los accesos, los flujos de pacientes y profesionales, los espacios asistenciales y futuras ampliaciones del CHUS.

Valoración del Ayuntamiento

Por su parte, la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, realizó una primera valoración positiva de la propuesta, aunque precisó que el Gobierno municipal llevará a cabo un análisis más detallado cuando los servicios técnicos puedan examinar el proyecto.

Sanmartín señaló que, en principio, ve con buenos ojos que se incremente el número de plazas de aparcamiento, aunque ello implique modificar nuevamente la ubicación inicialmente prevista.

También consideró "necesario" habilitar un aparcamiento provisional mientras se ejecutan las obras, dado que el proceso de construcción "va a llevar tiempo", y destacó igualmente la mejora prevista en la glorieta da Volta do Castro, una actuación que el Ayuntamiento venía reclamando para reforzar la accesibilidad de la zona.

No obstante, lamentó que finalmente no se haya optado por construir un aparcamiento subterráneo y recordó que el Gobierno local ya puso en su día una parcela a disposición de los usuarios del CHUS.

Con todo, pidió a la Xunta que agilice al máximo la tramitación para que el aparcamiento definitivo pueda ejecutarse cuanto antes y reiteró la disposición del Ayuntamiento a colaborar durante todo el proceso.