La Xunta avanza en las obras de la senda peatonal y ciclista entre Milladoiro y la estación intermodal de Santiago, con la previsión de ponerla en servicio en agosto

La Xunta avanza en las obras de la senda entre Milladoiro y la estación Intermodal de Santiago, con la previsión de ponerla en servicio en el mes de agosto. La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María M. Allegue, ha visitado hoy dos de las pasarelas incluidas en este itinerario, en el que se invierte un presupuesto de 6,8 M€, cofinanciados con fondos MRR.

Esta senda es uno de los tramos en los que se divide el Eixo de Mobilidade Sostible que la Xunta desarrolla en Santiago, en el que ya están en servicio el tramo entre la Intermodal y San Caetano y el de acceso al CHUS. En concreto, con cerca de 6 kilómetros, arranca en Milladoiro y transcurre por el entorno de Conxo, el Hospital de Conxo, parques urbanos, la zona de Restollal y Pontepedriña, para finalizar en la Intermodal.

Ha puesto en valor que este nuevo itinerario transformará la movilidad sostenible y segura entre Ames y Santiago, al posibilitar los desplazamientos caminando o en bicicleta entre ambos concellos. “Calculamos que el tramo en bicicleta puede llevar 20 minutos -ha señalado- y, por lo tanto, supondrá que una parte muy importante de la población pueda cambiar el vehículo por la bicicleta. Animo a todos aquellos que residan en Milladoiro y Santiago a hacer este recorrido, cuando esté finalizado”.

En concreto, la conselleira ha visitado dos de las tres pasarelas incluidas a lo largo del recorrido y que conforman, como ha destacado, algunas de las infraestructuras más singulares que conlleva la obra.

Estas dos pasarelas, ejecutadas en madera de pino y de 32 metros de longitud cada una, se sitúan en el ámbito del ramal de enlace entre la AG-56 y la SC-20, y cada una tiene una anchura de paso de 4 metros y 11 toneladas de peso. La tercera pasarela se sitúa en el entorno del antiguo túnel ferroviario y se ejecutó en acero, mide 21 metros y pesa 9 toneladas. Los pasos llegaron montados y se izaron con dos grúas para dejarlos colocados en un día.

La actuación incluye también mejoras a lo largo del recorrido, entre ellas la reordenación de calles, adaptación de zonas de paso, la integración con espacios verdes, además de alumbrado público y la instalación de mobiliario urbano.

La conselleira ha incidido en que las obras de la senda entran ya en su recta final, pendiente de actuaciones como remates de la señalización, así como la instalación de barandillas o el acondicionamiento de una pista, entre otras.