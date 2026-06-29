Personal del SAF de Santiago se concentran en la plaza del Obradoiro para exigir el pago "inmediato" de la paga extraordinaria de verano

El personal del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) de Santiago se concentra durante toda la jornada de este lunes frente al Pazo de Raxoi para exigir el pago "inmediato" de la paga extraordinaria de verano.

La protesta, en formato de concentración-vigilia, comenzó a las 7.00 horas y se prolongará hasta las 22.00, con el objetivo de denunciar el impago de la paga extraordinaria por parte de la UTE SIAD24-Asistenzia.

Según explicó la presidenta del comité de empresa del SAF de Santiago, Esther Goris, el pasado 12 de junio, a las 19.00 horas, la plantilla recibió un comunicado oficial de la empresa en el que se les informaba de que no podrían cobrar la paga extraordinaria el lunes 15 debido a un supuesto "problema económico".

"Aquí las trabajadoras vivimos al día. Los salarios son muy bajos, muchas viven solas, tienen niños a cargo y, además, ahora que termina el curso escolar hay que afrontar el coste de los campamentos", lamentó.

En este contexto, Goris indicó que intentaron mantener conversaciones con la empresa, que planteó la celebración de una reunión a tres bandas con el Ayuntamiento de Santiago al tratarse de una concesión de dos años más uno de prórroga.

"Sabemos que esto es una medida de presión contra el Ayuntamiento para que les den más dinero. Lo que pasa es que no nos pueden usar siempre a nosotras, las trabajadoras, como rehenes", subrayó. Además, recordó que "nunca se había dejado de pagar una mensualidad en Santiago".

Entre sus reivindicaciones, las trabajadoras reclaman el "pago inmediato" de la paga extraordinaria de verano, el cumplimiento de las obligaciones salariales por parte de la UTE, la implicación del Ayuntamiento de Santiago para resolver el conflicto y la defensa de un servicio público esencial y de los derechos laborales de la plantilla.

Raxoi apoya las reivindicaciones y exige el pago a la UTE

Por su parte, la concejala de Servizos Sociais, María Rozas, mostró su apoyo a las reivindicaciones de las trabajadoras y exigió a la UTE que "abone cuanto antes" la paga extraordinaria adeudada. "Lo que reclaman es de justicia", afirmó.

En un audio remitido a los medios de comunicación, Rozas explicó que la empresa manifestó su intención de realizar el pago, aunque aseguró que no podía hacerlo en ese momento debido a un problema de "liquidez transitorio".

La edila insistió en que esa situación no guarda relación con el Ayuntamiento de Santiago, que, según aseguró, "cumple con todas sus obligaciones" con la empresa concesionaria y mantiene "al día" el pago de las facturas.

Por ello, recalcó que corresponde a la empresa cumplir las condiciones del contrato y anunció que el Gobierno local mantendrá una reunión a tres bandas con la UTE y la representación de las trabajadoras para abordar conjuntamente la situación.

"Para nosotros el SAF es un servicio prioritario. Hemos incrementado su presupuesto en un 73 % y exigimos que se cumplan las condiciones firmadas en el contrato. De no ser así, tendremos que adoptar las medidas legales previstas en los pliegos y en la legislación vigente", advirtió.

Asimismo, reiteró la voluntad del Gobierno municipal de sacar adelante la licitación del nuevo contrato, en cuya elaboración llevan "meses trabajando" con el objetivo de que pueda publicarse "en breve".