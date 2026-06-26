El equipo Roca de Guardia Civil en Santiago desarticula una red criminal que realizó al menos 52 robos en furgonetas en la provincia de A Coruña

La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal especializada en el robo con fuerza en vehículos industriales y furgonetas de reparto, a la que atribuye al menos 52 delitos cometidos en la provincia de A Coruña.

La operación, desarrollada por el Equipo ROCA de Santiago de Compostela, se ha saldado con tres detenidos, un investigado y la recuperación de una ingente cantidad de material valorado en más de 90.000 euros. El principal investigado ha ingresado en prisión provisional por orden judicial.

La investigación se inició tras detectarse un incremento de robos nocturnos en furgonetas pertenecientes a autónomos y profesionales de los sectores de la construcción, la fontanería, la electricidad y la jardinería.

Según las pesquisas, el grupo operaba desde la ciudad de A Coruña y se desplazaba a municipios como Oleiros, Sada, Cambre, Culleredo, Arteixo, Abegondo, Miño, Betanzos, Cerceda y Ordes para cometer los robos.

Los integrantes de la organización seleccionaban vehículos que transportaban herramientas profesionales de elevado valor y fácil venta en el mercado ilícito. Para dificultar su localización y evitar levantar sospechas, tras perpetrar los robos no acudían directamente al lugar donde ocultaban el material. En su lugar, estacionaban el vehículo en calles cercanas y recorrían a pie el último tramo hasta una vivienda utilizada exclusivamente como almacén, donde depositaban los efectos sustraídos.

La primera fase de la operación se precipitó en Ordes, donde varios de los sospechosos fueron sorprendidos in fraganti después de cometer dos robos. En esa intervención se recuperaron herramientas valoradas en unos 3.000 euros.

La fase definitiva culminó con el registro de varios inmuebles en A Coruña. En uno de ellos, los agentes localizaron una estancia anexa oculta que albergaba un almacén con herramientas profesionales de primeras marcas, maquinaria eléctrica, equipos de medición, material informático y televisores de gran formato, todo ello presuntamente procedente de los robos investigados.

Asimismo, en el domicilio del supuesto receptador de la mercancía intervenida se hallaron distintas cantidades de cocaína, tanto en roca como en dosis preparadas para su venta, además de básculas de precisión, dinero en efectivo y otros útiles destinados al envasado de sustancias estupefacientes.

La Guardia Civil considera que parte de las herramientas robadas se utilizaban como moneda de cambio para adquirir droga. Por el número de hechos esclarecidos, el valor del material recuperado y el importante perjuicio económico ocasionado a los profesionales afectados, el instituto armado califica esta actuación como "una de las más importantes de los últimos años en la provincia contra esta tipología delictiva".

En el dispositivo han participado también efectivos de la USECIC de la Comandancia de A Coruña y unidades territoriales de la Compañía de Santiago. La investigación continúa abierta mientras los agentes completan el inventario del material recuperado para devolverlo de forma escalonada a sus propietarios, sin descartar el esclarecimiento de nuevos robos cometidos tanto en la provincia de A Coruña como en la de Lugo.