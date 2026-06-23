La alcaldesa de Santiago Goretti Sanmartín celebra avances en el contrato de transporte urbano con la propuesta de Monbus como adjudicataria

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, ha celebrado los avances en la adjudicación del nuevo contrato de transporte urbano después de que la mesa de contratación propusiera este lunes, 22 de junio, a Monbus como empresa adjudicataria del servicio.

Así lo ha manifestado este martes en rueda de prensa, tras la reunión en la que se acordó proponer como adjudicataria a la unión temporal de empresas (UTE) integrada por Alcalabus, Castromil y Autobuses Urbanos de Lugo, todas ellas pertenecientes al grupo Monbus.

Según recoge el acta de la mesa de contratación, la UTE obtuvo una puntuación total de 89,15 puntos, situándose por delante de Stellae Urbano Santiago, que alcanzó 82,84 puntos. Por detrás quedaron Empresa Martín SA, con 60,50 puntos; Viguesa de Transportes SL, con 41,36; y Transportes Rober SAU, con 38,88.

De este modo, la propuesta de Monbus ha sido la mejor valorada en el concurso convocado en diciembre de 2025 para la prestación del nuevo servicio de transporte urbano. La empresa dispondrá ahora de un plazo de diez días hábiles para presentar la documentación requerida y formalizar el pago de la fianza, así como de las tasas y timbres municipales correspondientes.

En este contexto, Sanmartín ha destacado que el proceso avanza de forma positiva y ha asegurado que los nuevos autobuses «van por buen camino», al tiempo que ha afirmado que «todo Compostela está de enhorabuena».

Asimismo, la regidora ha explicado que, si no surgen incidencias durante la revisión de la documentación por parte de una nueva mesa de contratación, la propuesta podría elevarse a una Junta de Gobierno Local durante el mes de julio para su aprobación definitiva.