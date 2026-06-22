Autorizadas más de medio centenar de cacharelas y sardiñadas en diferentes espacios públicos de Santiago

El concejal de Movilidad y Convivencia, Xan Duro, explicó que de las 53 cacharelas y sardinadas públicas autorizadas, 41 se celebrarán en la noche de San Joán. De estas autorizaciones, 17 fueron para cacharelas con sardinada, 17 para sardinadas, y otras 7 para cachillas. El edil apuntó que desde el departamento de Movilidad se facilitó el enganche a puntos de luz a un total de 16 cacharelas y sardinadas, al tiempo desde los departamentos de Servicios Básicos y Obras se facilita acceso a puntos de agua y sacos de arena, fundamentalmente en la zona histórica, para la protección del pavimento.

El concejal recordó que, como es habitual, para la noche de San Xoán habrá un importante refuerzo de los efectivos de la Policía Local y de los Bomberos, para atender cualquier posible incidencia. Además, Yan Duro hizo una llamada a extremar las medidas de precaución, habida cuenta de las altas temperaturas de estos días, "tanto en el que tiene que ver con las propias cacharelas como con el efecto que el calor pueda tener en las personas más vulnerables".

El Ayuntamiento tiene publicadas una serie de instrucciones para garantizar la seguridad en las cacharelas y/o sardinadas. Si su celebración se produce en zona urbana el volumen de combustible de la cacharela no excederá de los 2 metros de diámetro, ni 6 metros de perímetro, ni un metro de altura. En la zona rural, no excederá de 3 metros de diámetro, ni 9 de perímetro, ni 3 metros de altura. En todo caso, las hogueras estarán alejadas de viviendas y vehículos, de masas arbóreas o zonas vegetales, y no se ubicarán bajo tendidos eléctricos o telefónicos.

Como es habitual, estará prohibido quemar neumáticos, plásticos, espumas de poliuretano, aceites, y en general de cualquier sustancia que al arder desprenda humo tóxico, así como recipientes de líquidos inflamables o sprays.

En el caso de calcetines embarrados, será necesario proteger el suelo de cuña con un área de 10 centímetros.