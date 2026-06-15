El Ayuntamiento de Santiago licita la construcción de un parque infantil y biosaudable en la antigua estación de Berdía

La Xunta de Gobierno Local (XGL) aprobó, en la sesión ordinaria de este lunes, el expediente para licitar la construcción de un parque infantil y biosaludable en la antigua estación de Berdía. Esta actuación, incluida en el POS 2025, tiene un presupuesto base de 150.000,00 € (IVA incluido) y dotará la zona de un área de juegos infantiles de 269 m2 y otra y ejercicios biosaludables de 275,89 m2, además arrancar 89,08 m2 de senda peatonal.

Por otro lado, el gobierno local acordó solicitar una ayuda a la Diputación Provincial de A Coruña por importe de 240.000,00 euros para el proyecto singular turismo sostenible: Compostela Única, que tiene un presupuesto total de 300.000,00 euros. La propuesta se arteja alrededor de tres ejes: cultural, de naturaleza y gastronómico.

En el ámbito cultural, se propone fortalecer la imagen de marca de destino cultural con una estrategia de promoción de eventos y festivales de pequeño formato y de la oferta cultural de continuidad, con una imagen propia, diversos elementos de promoción y una propuesta de difusión.

El eje de naturaleza aprovecha la excepcional oportunidad de presenciar el "anillo de diamantes" y las conocidas "perlas de Baily" que se podrán ver en Santiago durante el eclipse previsto para el 12 agosto y tiene en cuenta la histórica vinculación de Compostela, el Campus Stellae, y del mundo jacobeo con el universo estelar para mostrar la riqueza de nuestro territorio, situado entre outeiros.

El tercer eje pone el foco en la gastronomía y los productos locales como impulsores del turismo para reforzar el posicionamiento de Santiago como destino gastronómico a lo largo de todo el año. La principal acción dentro de este eje será la organización de un evento, fuera de la temporada alta, que ponga en valor la creatividad gastronómica que alberga Compostela.

Ayudas al fomento del deporte federado

También se aprobaron las bases reguladoras de la convocatoria de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para el fomento del deporte federado, con una consignación económica de 330.000 euros.

Míriam Louzao señaló que bases son hermanales a las del año anterior y que estas ayudas se dirigen a entidades deportivas locales sin ánimo de lucro para colaborar con los gastos derivados de su participación en las competiciones deportivas del calendario oficial federativo, con un importe máximo de 18.000 euros por ayuda.

Podrán financiarse las licencias federativas y de mutualidad, las inscripciones, los gastos de desplazamiento, alojamiento y manutención que ocasione la participación en las competiciones, los gastos de arbitraje, de material deportivo no inventariable, de los servicios de lavandería, alquiler de instalaciones, gastos médicos y de seguros. Cualquiera de los gastos tiene que corresponder al período entre el 1 de enero y el 20 de octubre de 2026.

Las solicitudes tienen que presentarse en la sede electrónica del Ayuntamiento durante los 15 días posteriores a la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.

Licencias para obras en la catedral

En el apartado de licencias destacan dos concedidas para obras en el conjunto catedralicio. La primera de ellas se refiere a la rehabilitación y ampliación del espacio del Museo en el que se expone el coro pétreo del Maestro Mateo, ubicado en los sótanos del cláustro, en la zona denominada Buchería.

El proyecto tiene el objetivo de mejorar la musealización de la reconstrucción parcal del coro pétreo del Maestro Mateo, que se inauguró en ese espacio en 1999. Propone una nueva organización espacial, aumentando la zona expositiva para incorporar también nuevas piezas, muchas de ellas descubiertas en las excavaciones arqueológicas de 2017 y 2021, y mejorar la visión del fragmento de calzada medieval que está en la zona de acceso a la actual sala. Interviene en una superficie total de 306,82 m2, de los cuales 149,70 m2 corresponden a la ampliación

"El proyecto organizará el recorrido y el discurso expositivo en torno a las piezas pertenecientes a coro pétreo incorplando un escrimado de madera. También renovará la iluminación para buscar una analogía con la forma en que la luz natural atravesaba los huecos de la fachada sur de la nave e iluminaba el coro primitivo", explicó Mínima Louza.

La segunda es la licencia para la restauración de las sancristías de la Capilla del Cristo de Burgos, localizada en el lateral norte de la Catedral y separada del Palacio de Gelmírez por un pequeño patio. Un proyecto con un presupuesto de ejecución material de 151.163,84 euros. Esta capilla, con planta de cruz griega y dos sancristías, fue encargada por el arcebispo Pedro Carrillo y Acuña al arquitecto Melchor Velasco y Agüero y concluida en 1664.

"La sancristía este, más compleja y rica, está cubierta por una bóveda de casi tonos de carpintería, mientras que la oeste, que es más amplia y tiene dos andares, es más sencilla y funcional. Esta última limita directamente con el muro de la fachada románica norte de la catedral por lo que tiene especial interse ya que es uno de los pocos lugares desde donde es posible observar por el exterior la totalidad de los elementos del orden arquitectónico de esa fachada románica", añadió la portavoz municipal.

La sancristía oeste fue privada en el siglo XX de su cubierta histórica, sustituyéndola por un forjado horizontal de hormigón con un chapado de lousas irregulares. El proyecto que ahora se licencia recuperará la geometría tradicional de esta cubierta, que será inclinada y de teja y generará dos hastiales triangulares que se acristalarán para que pueda verse anaco de la fachada norte de la catedral. Este punto entre dos contrafuertes es también especialmente interesante dentro del proceso de construcción de la catedral porque, según apuntan los últimos estudios, en esa zona quedó parada la obra de la nave principal para ser retomada por el equipo del Maestro Mateo, encargado de finalizar la catedral y construir la fachada occidental y las torres.

La obra también restaurará los paramentos interiores y los pavimentos de las dos sancristías y renovará el espacio exterior entre la sancristía oeste y la torre norte, afectado por el agua que se recoge en ese punto sin una solución adecuada. El proyecto incluye simultáneamente la renovación de la instalación eléctrica en las zonas en las que interviene.

Se han aprobádose también otras cuatro licencias, para obras para la mejora de accesibilidad en el portal y en las zonas comunes del edificio ubicado en el número 69 de la avenida de Quiroga Palacios; la reconstrucción de la cubierta en la calle de San Lázaro número 25; la rehabilitación de la envolvente exterior del edificio del número 19 de la calle de la Estación del Casal; y la reforma de dos viviendas en la avenida de Raxoi,

Quinta dos Fuentes

La Junta de Gobierno aprobó también el proyecto para la reparación de la estructura y la eliminación de humedades en la Quinta de los Fuentes en Vidán. Este proyecto, elaborado por el Consorcio de Santiago, que también se encargará de contratar la obra, tiene un presupuesto de 105.077,26 euros y un plazo de ejecución de 4 meses.

Las actuaciones prevén modificar la estructura de la cubierta para levantar el lucernario de la escalera, renovar las tejas deterioradas, reponer el falso techo de la planta baja afectado por el agua, reforzar los pontones y las trabajadas, instalar nuevos canalones, bajantes, carpinterías y varandas, sanear los muros, revocar y pintar, ejecutar un sistema de drenaje exterior y trasladar la sebe que afecta a la fachada.

La vocera municipal explicó que tal como recordó la documentación del proyecto, es un lugar muy unido a la historia industrial de Santiago, el antiguo cortidero de Pego fundado en 1792 -conocido también como Puente Vieja de Vidán, Villa Rin, Quinta de los Fuentes, Villa Rial, Quinta de los Gesuitas y Casa de Brandía. Estaba situado a carón de la fábrica de papel, actual hotel. La actividad de la curtidero llegó hasta 1889, aunque durante su funcionamiento sufrió varios cambios de propietario y fue saqueada por los franceses en la Guerra de la Independencia. En ese año, tras varios cambios, llegó a miles de Manuel Fuentes Rodríguez, que no tenía interés en continuar la actividad industrial y encargó a su hijo Agustín Fuentes, abogado y juez municipal, su transformación en una finca de ocio, proceso en el que se añadió una torre de tres andares y un jardín estilo francés.

El edificio, en el corazón de un parque que se creó en 2003 y ubicado al borde del paseo por el borde del Sar, se destinó a la actividad sociocultural más arrastra desde hace décadas importantes deficiencias que fueron provocando deterioros importantes y que dificultan su uso, por lo que era una obra muy aguardada.

En la misma sesión de hoy se dio cuenta de la addenda al Acuerdo de la Comisión Bilateral de 11 de mayo de 2023, sobre programas de ayudas a la rehabilitación el amparo del Plan de recuperación, transformación y resiliencia y, por tanto, financiados con fondos Next Generation de la Unión Europea. La addenda al acuerdo prorroga el plazo para ejecutar las actuaciones de rehabilitación hasta el 30 de junio de 2028 y para que la Administración autonómica las justifique ante el Ministerio de Vivienda hasta el 31 de diciembre de ese año. También se prorroga el plazo de la ayuda a la oficina de rehabilitacin hasta el 31 de diciembre de 2026.

Ayudas para taxis y otros asuntos

Además, se han aprobádose las bases de la convocatoria de las ayudas individuales para el uso del servicio de taxi como medio alternativo para las personas con dificultades de movilidad o que presentan limitaciones para el uso del transporte colectivo, dotada con 15.000 €.

Se prevén ayudas de hasta 350 euros para los gastos por desplazamientos de personas con discapacidades que afecten a su movilidad, discapacidad visual, tratamientos periódicos, residencia en el entorno rural con discapacidad, dolencia o edad avanzada.

El plazo para presentar las solicitudes será de 10 días hábiles a partir de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.

Por otro lado, la Junta de Gobierno dio luz verde a la aprobación de un contrato para redactar el proyecto de rehabilitación de la antigua escuela de Busto, con un importe de 9.462,20 euros, y también la reparación del parqué del Pabellón de las Fontiñas, al que se dedican 48.375,35 € (IVA incluido). Estas aprobaciones reafirman el compromiso del gobierno local con la mejora de las instalaciones deportivas y con la dotación de servicios en el rural.