Roberto Almuíña, presidente A.VV. Casco Histórico en Onda Cero: "la solución de las lanzas en las gárgolas provocó que se le cambiara su forma y es una falta de respeto al paisaje"

El presidente de la A.VV. Fonseca del Casco Roberto Almuíña lamentó en ONDA CERO "a excesiva arrogancia" del arquitecto Fernando Cobos responsable de la solución de laslanzas en las gárgolas del Hostal de los Reyes Católicos "cando di que non pode respostar a cada ocurrencia" y quien definía como "la solución más eficaz" la que eligió. Almuiña cree que "demostrou que é un arquitecto cunha falta de sensibilidade inconcebible". Almuíña cree que "non é unha mínima iuntervención, non é irreversible porque cambioulle a forma ás gárgolas" y cree que ejecutó "unha falla de respeto á paisaxe". Roberto Almuíña cree que esta solución "ten que reverterse porque incumple a normativa"