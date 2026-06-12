Pantalla para ver los partidos de España en el Mundial y cine en la Alameda, algunas de las demandas en los Orzamentos Participativos de Santiago

Una pantalla gigante para seguir los partidos de la selección española en el Mundial de fútbol, sesiones de cine al aire libre y conciertos figuran entre las propuestas elegidas por los jóvenes de entre 16 y 30 años dentro de los Orzamentos Participativos impulsados por el departamento de Xuventude del Ayuntamiento de Santiago.

La concejala María Rozas explicó en rueda de prensa que en esta edición se recibieron 275 propuestas, un 42 % más que en 2025. Tras el proceso de evaluación y votación, se seleccionaron las ocho iniciativas más respaldadas para distribuir un presupuesto total de 100.000 euros.

De las propuestas presentadas, 201 cumplieron los requisitos establecidos. Finalmente, 116 pasaron a votación, ya que varias fueron agrupadas al compartir objetivos similares.

La iniciativa más votada fue la instalación de una pantalla para seguir el Mundial de fútbol. No obstante, esta solo estaría disponible a partir de las fases eliminatorias del torneo y aún no se ha decidido su ubicación definitiva, debido a los distintos horarios de los encuentros que se disputarán en México, Estados Unidos y Canadá.

La segunda propuesta con mayor apoyo fue la organización de un ciclo de cine al aire libre dedicado a películas de los años 90. Los jóvenes podrán escoger cuatro títulos mediante una votación abierta en la cuenta de Instagram del departamento de Mocidade. Las proyecciones se celebrarán del 6 al 9 de julio, a partir de las 22:30 horas, en la Alameda.

Entre las películas preseleccionadas se encuentran títulos como El show de Truman, La vida es bella, Sospechosos habituales, Seven, Misterioso asesinato en Manhattan, Philadelphia, Ghost y Men in Black.

Música y gastronomía

Las propuestas que ocuparon el tercer y cuarto lugar están vinculadas a la cultura urbana. Por un lado, se planteó la celebración de un festival con actuaciones musicales, exhibiciones de grafiti y muralismo, además de talleres de danza urbana. Por otro, la organización de un concierto con artistas reconocidos del género urbano.

Según indicó María Rozas, ambas iniciativas se integrarán en un único evento que previsiblemente tendrá lugar al inicio del próximo curso académico.

También se desarrollarán conjuntamente las propuestas situadas en quinta y sexta posición, centradas en fomentar la participación juvenil a través de actividades que combinen gastronomía y música.

La séptima propuesta más respaldada consiste en la organización de un encuentro para el lanzamiento de faroles voladores que iluminen el cielo de Santiago. Por último, la octava iniciativa contempla la celebración de un concierto con artistas que interpretan música en gallego.