Alameda de Santiago

El concello de Santiago pinta los bancos históricos de Sargadelos en el paseo central de la Alameda e instala paneles informativos

Los históricos bancos de Sargadelos ubicados en el paseo central de la Alameda están siendo objeto de una restauración tras su pintado y puesta al día. Los bancos presentaban un deterioro tras el paso del tiempo y estos días se están limpiando y pintando. De igual forma el Concello de Santiago instala paneles informativos en la Alameda. Así y todo desde el grupo municipal del PSOE denuncian el "abandono" de la Alameda y acusan a la alcaldesa Goretti Sanmartín de "deixar deteriorar un dos símbolos de Santiago"