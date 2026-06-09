El gobierno local de Santiago defiende la limpieza de los parques y jardines mientras la oposición lamenta que la Alameda "esté prácticamente a monte"

La concejala de Fiestas y Medio Rural Pilar Lueiro señala en ONDA CERO que desde el Concello de Santiago se realiza una limpieza de los parques y jardines de la ciudad, que se encuentran en buen estado. Xan Duro, concejal de Mobilidade señala lamenta la "visión catastrofista" de la oposición en cuanto a la seguridad ciudadana y la limpieza de parques y jardines. El concejal del PP de Santiago Adrián Villa lamenta que la Alameda de Santiago "está practicamente a monte" con incluso restos de aves muertas en el estanque de la Aalmeda y la concejala del PSOE compostelano Marta Abal insta al gobierno local a poner en valor las fuentes de la Alameda así como una mayor limpieza del parque compostelano