Los Centros Socioculturales de Santiago "viven el verano" con paseos por el barrio, obradoiros de nuevas tecnologías y actividades culturales

El programa “Vive o verán” de los Centros Socioculturales incluye diferentes propuestas como itinerarios, actividades sobre nuevas tecnologías, talleres artísticos, acciones relacionadas con el medio ambiente y también espectáculos culturales para niños y familias.

Itinerarios y paseos para descubrir Santiago

Uno de los objetivos del programa de verano de los Centros Socioculturales es fomentar el conocimiento de los residentes sobre su propio municipio. Por ello, los jueves de julio se realizan las "Caminatas Vecinales", recorridos de entre 5 y 7 kilómetros para visitar diferentes lugares de interés, de 10:00 a 14:00 horas. Hoy, el recorrido llevó a los participantes por la zona de Banquete de Conxo; el próximo jueves 16 se realizará la ruta de los murales, con salida desde el parque Eugenio Granell; el 23, la caminata partirá del centro sociocultural de Santa Marta para llegar al Castillo da Rocha; y para el jueves 30 de julio está previsto un recorrido por la Peregrina eo Romaño, con salida desde la estatua de las Marías de la Alameda. La inscripción debe realizarse en el CSC de Santa Marta o llamando al 981 543017.

A los “Paseos por el Barrio” se suman las rutas del ciclo “Revelando Compostela”, que se desarrollan durante todo el mes con recorridos por los cafés históricos de Compostela, la Alameda y la huella de Asorey en Compostela. En este caso, las inscripciones se realizan en la Casa das Asociacions de Cornes o por teléfono al 981 542350.

Experiencias digitales

Otra de las propuestas de "Vive o verán" tiene que ver con las nuevas tecnologías, con actividades adaptadas a públicos de diferentes edades.

Así, en el centro sociocultural de Ensanche, se está desarrollando el proyecto educativo del club juvenil Camp Tech, dirigido a jóvenes de entre 13 y 15 años que participan en las actividades de las Summer Captivadas; además, se ofrecerán talleres para adultos los lunes y miércoles, de 17:00 a 19:00 horas. En ellos se abordarán temas como la identificación de estafas, el uso de la inteligencia digital o la edición de fotos con un teléfono móvil. Mientras tanto, en el CSC de As Fontiñas, se está desarrollando un taller para jóvenes sobre el programa de diseño Tinkercad y el programa de laminado Cura.

Actividades artísticas y medioambientales

En cuanto a las artes, se realizarán talleres de muralismo en las salas de juegos de los centros socioculturales de Fontiñas, Santa Marta, Castiñeiriño, Conxo y Vite; y talleres de modelado en Santa Marta, Castiñeiriño, Conxo, Vite, Almáciga y Romaño. Estas actividades están dirigidas a niños y niñas, y requieren inscripción previa en el centro de referencia. Hay 20 plazas disponibles para cada taller.

En colaboración con el Departamento de Empleo y en el marco del proyecto Ecobosque do Banquete de Conxo, se están desarrollando diversas actividades de sensibilización ambiental. El próximo jueves 16, el centro sociocultural de A Pontepedriña acogerá una actividad de identificación de especies dirigida a niños de entre 6 y 12 años; y el lunes 13 de julio, se llevará a cabo una actividad sobre la erradicación de la planta invasora Tradescantia, para niños de entre 9 y 15 años. Ambas actividades se realizarán por la mañana.

Espectáculos de verano

La red de Centros Socioculturales también acogerá diferentes espectáculos durante los meses de julio y septiembre. En colaboración con la Red Cultural de la Diputación Provincial de A Coruña, para lo que queda de julio están previstas las actuaciones de Yago Espasandín en el CSC de Bando el martes 14 de julio; y por el mago Charlangas el jueves 23 de julio en el CSC das Fontiñas. En el mismo espacio, el jueves 16 de julio tendrá lugar el espectáculo “María pensaba que o galego non servía para nada”, con el Colectivo Xurelo.

Mientras tanto, continúan las actividades de las “Captivadas de Verano” en los centros socioculturales de Pontepedriña, Ensanche, Romaño, A Gracia, Marrozos, Bando, Lavacolla, Nemenzo, Laraño y Figueiras. También están abiertas por las mañanas las ludotecas de Santa Marta, Conxo, Vite, Castiñeiriño y Fontiñas.