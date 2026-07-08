Detenido un vecino de Ordes acusado de varios incendios tras ser sorprendido cuando iniciaba un foco

Un vecino de Ordes ha sido detenido como presunto autor de varios incendios forestales después de ser sorprendido cuando iniciaba un nuevo foco. En el momento de su arresto y tras el posterior registro de su domicilio, la Guardia Civil intervino diverso material presuntamente relacionado con la actividad incendiaria.

Según ha informado el instituto armado, la investigación comenzó a principios de julio tras registrarse varios incendios forestales en las inmediaciones del núcleo rural de Cestaños, en el municipio de Ordes. La cercanía en el tiempo y en el espacio de los distintos focos, junto con las primeras inspecciones oculares, hizo sospechar a los investigadores que los fuegos habían sido provocados de forma intencionada.

Ante la reiteración de los incendios y el riesgo que suponían para los vecinos y las edificaciones próximas, la Guardia Civil desplegó un dispositivo de vigilancia específico en la zona forestal con el objetivo de identificar al responsable y evitar nuevos siniestros.

La investigación culminó en la mañana del pasado 4 de julio. Los agentes detectaron movimientos sospechosos en una masa forestal cercana a los escenarios de los incendios registrados en días anteriores, donde poco después se declaró un primer foco que pudo ser extinguido rápidamente.

Minutos más tarde, el sospechoso se desplazó hasta otra zona forestal colindante, donde se originó un segundo incendio. La rápida sucesión de los hechos permitió a las patrullas intervenir de forma inmediata y detener al presunto autor en el lugar.

Material incendiario

Tras la detención, los agentes registraron el domicilio del sospechoso, donde localizaron diversos objetos supuestamente relacionados con los incendios investigados. Entre el material intervenido figuran un recipiente con combustible, un caldero utilizado para transportar material vegetal seco y un encendedor que, según la investigación, habría sido empleado para iniciar el fuego.

Además, los investigadores comprobaron la existencia de un reguero de una sustancia que conectaba el almacén de combustible con las inmediaciones del punto donde comenzó el segundo incendio, un vestigio que, según la Guardia Civil, coincide con los indicios recogidos durante la inspección ocular.

La suma de las pruebas y las valoraciones realizadas por los agentes medioambientales permitió concluir que existía una actividad incendiaria continuada y descartar que los distintos focos fueran reproducciones accidentales de incendios anteriores.

Los hechos revisten especial gravedad, ya que uno de los incendios se produjo a tan solo 37 metros de una vivienda y había otras edificaciones situadas en un radio de 200 metros. Además, el episodio tuvo lugar durante un periodo de altas temperaturas y con un Índice de Riesgo Diario de Incendio Forestal (IRDI) clasificado como alto.

Las diligencias, junto con el detenido y el material intervenido, fueron puestas a disposición del Tribunal de Instancia de Ordes, que decretó su ingreso en prisión provisional.

El arrestado está investigado por un delito continuado de incendio forestal en el marco de la Operación Antorchados, desarrollada conjuntamente por el Equipo ROCA de la Compañía de Santiago de Compostela y el Seprona de Milladoiro, con el apoyo del Puesto de Ordes, la coordinación de la Uprona de la Comandancia de A Coruña y la colaboración de los Agentes Medioambientales del Distrito Forestal III (Santiago-Meseta Interior).