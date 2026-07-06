Fallece un integrante de la agrupación compostelana Cantigas e Agarimos en una actuación y se suceden las muestras de condolencias de instituciones

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, y el Ayuntamiento de Agolada han expresado sus condolencias por el fallecimiento de un integrante de la agrupación folclórica Cantigas e Agarimos durante la celebración de la XIII edición del Corazón da Artesanía, en este municipio pontevedrés.

"Qué noticia tan terrible para terminar el día", escribió la regidora compostelana en sus redes sociales, en referencia al fallecimiento de un miembro de una formación con origen en la capital gallega. Sanmartín trasladó "un fuerte abrazo a la familia y amistades" del fallecido y, "muy especialmente, a toda la gente de Cantigas, que hoy vive un día muy triste". "¡Qué pena más grande! Que la tierra le sea leve", concluyó.

También el Ayuntamiento de Agolada manifestó, a través de un comunicado, "su más profundo pesar" por lo ocurrido y trasladó "su más sincera condolencia y todo su afecto a la familia, amistades y personas allegadas, así como a sus compañeros y compañeras".

"En estos momentos de profunda tristeza, el Ayuntamiento de Agolada se une al dolor de la familia y de todas las personas que compartieron con él su vida y su trabajo", señala el texto, en el que desea además que sus seres queridos encuentren "consuelo y fuerza para afrontar esta irreparable pérdida". Asimismo, el consistorio agradeció la actuación de los servicios de emergencia.

Por su parte, Cantigas e Agarimos expresó en sus redes sociales su "inmensa tristeza" por la pérdida de su compañero. "Guardaremos para siempre los casi 20 años de momentos compartidos, dentro y fuera del escenario", destaca la publicación. "Tu amistad, tu compromiso y tu manera de bailar forman parte de la historia de Cantigas y de toda la gente que te conocimos", añade.

Pendientes de la autopsia

En cuanto a las causas del fallecimiento, fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), consultadas por Europa Press, han confirmado que se ha incoado el procedimiento judicial habitual en este tipo de casos, después de que el médico forense se desplazase al lugar de los hechos.

Según han precisado, el Tribunal de Instancia de Lalín, plaza 2, está a la espera de recibir el resultado de la autopsia, que determinará las causas de la muerte.

Por su parte, la Guardia Civil ha explicado que actuó conforme al protocolo establecido para los fallecimientos ocurridos en la vía pública. En este caso, la víctima, integrante de Cantigas e Agarimos y nacida en 1984, fue objeto del levantamiento del cadáver en torno a las 23.45 horas.