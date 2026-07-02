El Concello de Santiago recibe cuatro ofertas par las obras de la fase III de mejora del Estadio Verónica Boquete de San Lázaro

El Ayuntamiento de Santiago ha recibido cuatro ofertas para ejecutar las obras correspondientes a la tercera fase de mejora del Estadio Municipal Verónica Boquete de San Lázaro.

El contrato, que se tramita mediante procedimiento abierto simplificado, cuenta con un presupuesto base de licitación de 1.292.790,67 euros, IVA incluido, y un plazo de ejecución previsto de cuatro meses.

Los trabajos contemplan la reparación de las fachadas, las cubiertas y los soportales del edificio, así como la sustitución del falso techo de la cafetería y de las carpinterías del muro cortina situado en la puerta 1.

El Consistorio recuerda que el complejo arrastra deficiencias estructurales desde su construcción, problemas que se han agravado con el paso de los más de 30 años de funcionamiento de la instalación.

Al inicio del presente mandato se llevó a cabo una evaluación global de las necesidades del estadio, que cifró en más de 9,3 millones de euros la inversión necesaria para acometer su rehabilitación integral. El Ayuntamiento insiste en que, para afrontar esa actuación, será imprescindible la colaboración de otras administraciones.

El Estadio Municipal Verónica Boquete, diseñado en 1990 por el arquitecto Andrés Fernández-Albalat Lois, fue inaugurado en junio de 1993 gracias a un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Santiago, la Xunta de Galicia y el Consejo Superior de Deportes.