Regresa a la plaza del Obradoiro el espectáculo de luz con tres noches de proyecciones en la Pazo de Raxoi

La banda gallega The Rapants será la encargada de poner el broche final a las fiestas del Apóstol 2026 con un concierto en la Praza da Quintana el próximo 31 de julio. Los festejos arrancarán una semana antes, el miércoles 22, y recuperarán, por primera vez desde antes de la pandemia, un espectáculo de luz y sonido que iluminará la Praza do Obradoiro durante tres noches.

La actuación de The Rapants se suma a las ya anunciadas de Lila Downs y Belém Tajes, previstas para la noche del 24 de julio. Se trata de un primer adelanto de un cartel que el Ayuntamiento completará en los próximos días, según avanzó este miércoles la concejala de Fiestas, Pilar Lueiro.

Uno de los grandes reclamos de esta edición será el regreso del espectáculo audiovisual sobre la fachada del Pazo de Raxoi, que no se celebraba desde antes de la pandemia. La primera sesión tendrá lugar en la madrugada del 24 al 25 de julio, entre las 00.00 y las 02.00 horas.

Cada pase tendrá una duración de nueve minutos y se repetirá cada 15 minutos. Los días 25 y 26 de julio las proyecciones comenzarán a las 23.00 horas y finalizarán a la 01.00. "Van a pasar cosas espectaculares", aseguró Pilar Lueiro, quien explicó que la fachada "cobrará vida" mediante una combinación de imágenes y sonido.

Ante la previsión de una elevada afluencia de público, la concejala hizo un llamamiento para disfrutar del espectáculo "con seguridad" y respetando en todo momento las indicaciones y los flujos de acceso establecidos. La producción correrá a cargo de la empresa QatroGatos y supondrá una inversión cercana a los 100.000 euros, dentro de un presupuesto global para las fiestas que ronda los 900.000 euros.

Resto del programa

El Ayuntamiento todavía no ha desvelado el programa completo ni la identidad de la persona encargada de pronunciar el pregón inaugural, que abrirá oficialmente las fiestas el 22 de julio. No obstante, Lueiro confirmó que volverán a celebrarse el Día do Traxe y el Tradfest, el domingo 26, así como las tradicionales actuaciones de orquestas en la Alameda.

En cuanto al espectáculo pirotécnico, mantendrá el mismo formato que el año pasado, ya que el contrato fue adjudicado por dos anualidades. Habrá tres puntos de lanzamiento —la Alameda, la Cidade da Cultura y el parque de Carlomagno, en Fontiñas— y el espectáculo comenzará a las 23.30 horas, con una duración mínima de 18 minutos.

Respecto a los conciertos que aún faltan por anunciar, la concejala aseguró que el cartel ya está cerrado y adelantó que incluirá artistas de proyección internacional. Entre ellos figura Lila Downs, que recientemente participó en la inauguración del Mundial. "Tenemos ya los platos preparados. Ahora solo toca servirlos", concluyó Lueiro.