Comienza a funcionar el servicio municipal de información y asesoramiento en materia de alquiler de Santiago

El nuevo servicio municipal de información y asesoramiento sobre alquiler de Santiago de Compostela ya está operativo y ofrecerá atención presencial, telefónica y telemática.

Así lo anunció este lunes el concejal de Urbanismo y Vivienda, Iago Lestegás, durante una rueda de prensa en la que explicó que el servicio funcionará inicialmente durante un periodo de 12 meses en colaboración con la entidad Provivienda.

La iniciativa está dirigida tanto a personas arrendadoras como arrendatarias y tiene como objetivo proporcionar información y asesoramiento sobre cualquier cuestión relacionada con el alquiler residencial.

Entre los asuntos que podrán consultarse figuran la normativa vigente, los contratos de temporada o de alquiler por habitaciones, así como los procedimientos a seguir en casos de incumplimiento de los límites legales del precio del alquiler, entre otras cuestiones.

Según detalló el concejal, la atención telefónica estará disponible los martes, de 9.00 a 14.00 horas, a través del número 671 941 127. La atención presencial se prestará los viernes, en el mismo horario, en la Rúa das Casas Reais, número 8. Por su parte, la atención telemática y la solicitud de cita previa podrán realizarse mediante el correo electrónico aluga@santiagodecompostela.gal.

Lestegás explicó que la implantación de un sistema de cita previa responde a criterios organizativos, aunque no descartó su eliminación en el futuro si deja de ser necesario. Además, destacó la voluntad del Ayuntamiento de otorgar un mayor protagonismo al tercer sector en todo lo relacionado con el acceso a la vivienda.

“Tenemos claro que está llamado a desempeñar un papel protagonista y que tiene muchísimo que aportar y contribuir”, afirmó el edil.

Por su parte, la responsable de Provivienda en Galicia, Ana Pardo, valoró positivamente la puesta en marcha de este servicio, que considera “un paso adelante para mejorar la situación tanto de propietarios como de inquilinos, acercando la vivienda al mercado y facilitando el acceso a ella”.