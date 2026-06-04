Ayuntamiento, Arzobispado de Santiago y Turismo de Galicia acuerdan crear una comisión técnica para ordenar los flujos de acceso a la Catedral

La reunión, impulsada por el Ayuntamiento de Santiago, ha estuvo encabezada por la concejala de Turismo, Míriam Louzao, el deán de la Catedral, Manuel Jesús Formoso, y el director de la Agencia de Turismo de Galicia, Xosé Manuel Merelles, y en ella se han analizado distintas posibilidades, que combinarían sistemas tecnológicos y físicos, para ordenar tanto los flujos de acceso a la Catedral como la obtención de información lo más actualizada posible sobre los tiempos de espera para acceder.

El Arzobispado acogió esta mañana una reunión entre Ayuntamiento, Arcebispado y Turismo de Galicia con el objetivo principal de analizar distintas posibilidades de ordenación de flujos de entrada a la Catedral, incluyendo información sobre los tiempos de espera para acceder que también contribuya a reducir las colas en el exterior del edificio.

En el encuentro se ha fallecido de distintos sistemas tecnológicos que estaría en disposición de implantar el Ayuntamiento y de Estudios de afluencia de visitantes que ya ha realizado el Arcebispado, con la idea de combinar tanto dispositivos tecnológicos como físicos. Para estudiar la viabilidad de los diferentes sistemas, así como el diseño de los flujos en relación a todos los elementos que operan en el entorno de la plaza de la Quintana y de la plaza de Plazas, se ha decidido crear una comisión técnica que incluirá diferentes perfiles vinculados con el patrimonio y la movilidad, al objeto de darle solución a una demanda histórica tanto de la vecindad compostelana como de las personas visitantes.

En la juntanza, además de la concejala de Turismo, Míriam Louzao, del destino de la Catedral, Manuel Jesús Formoso, y del director de la Agencia de Turismo de Galicia, Xosé Manuel Merelles, también participaron el director de la Fundación Catedral, Daniel Lorenzo, la gerente de Turismo de Santiago, Flavia Ramil, el director de la S.A de Gestión del Plan Xacobeo, Ildefonso de la Campa, el canciller de la Arquidiocesis de Santiago, Elisardo Temprano, y el coordinador de seguridad de la Catedral, Ricardo Sanz.