El arquitecto de la restauración del Hostal de los Reyes Católicos defiende los tubos en las gárgolas: "Es la solución más eficaz"

El arquitecto Fernando Cobos, responsable de la intervención en el Hostal dos Reis Católicos, defendió este martes en Santiago de Compostela el rigor técnico de los trabajos ejecutados en el edificio y aseguró que la instalación de tubos metálicos en las gárgolas constituye la solución "más eficaz" para la evacuación del agua.

Durante una rueda de prensa previa a una conferencia en el Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG), Cobos afirmó que el proyecto se ha desarrollado con total transparencia, "con luz y taquígrafo siempre", y rechazó que se haya intentado ocultar información sobre la actuación.

En relación con las críticas surgidas en torno a la obra, reconoció que algunas han sido "duras", aunque consideró que muchas están "fuera de contexto". Además, lamentó que quienes cuestionan la intervención no hayan planteado alternativas concretas. "Hay que hablar desde el rigor, desde el conocimiento, desde la sabiduría", sostuvo.

Respecto a la polémica generada por el entubado de las gárgolas, el arquitecto se mostró sorprendido por la repercusión alcanzada y recordó que el uso de elementos metálicos en este tipo de estructuras es una práctica habitual. Según explicó, existen dos grandes modelos históricos para gestionar la evacuación del agua: el francés, que en el siglo XIX optó por prolongar las gárgolas medievales, y el británico, basado en la utilización de caños.

Cobos señaló que el modelo francés está provocando problemas de conservación en catedrales como las de Burgos y León, mientras que ciudades como Segovia y Salamanca emplean desde el siglo XVI el sistema británico, el mismo que se ha aplicado en Santiago.

A su juicio, la prolongación de las gárgolas mediante lanzas metálicas representa la alternativa "más eficaz, reversible y menos agresiva" para el monumento. Además, defendió la coherencia histórica de la actuación al recordar que la propuesta de incorporar caños metálicos ya había sido formulada por Rodrigo Gil de Hontañón en 1561.

"Llevarle la contraria a un edificio es más complicado que ir a favor del edificio", argumentó Cobos, quien concluyó que, si el inmueble fue concebido para evacuar el agua a través de gárgolas, lo más adecuado es mantener ese sistema.