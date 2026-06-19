La Guardia Civil detiene a un hombre por tres agresiones sexuales cometidas en el mismo día en Milladoiro

La Guardia Civil del Puesto Principal de Milladoiro-Ames ha detenido a un hombre de 45 años, vecino de Silleda (Pontevedra), como presunto autor de tres delitos de agresión sexual cometidos en una misma jornada en el núcleo urbano de O Milladoiro.

Según informó el Instituto Armado, la investigación se inició el pasado mes de mayo tras la denuncia presentada por una de las víctimas. La joven relató que fue abordada de forma sorpresiva e intimidatoria por el ahora detenido en el portal de su vivienda, donde este intentó agredirla con fines sexuales.

La víctima logró zafarse del agresor y escapar del lugar para pedir ayuda y ponerse a salvo.

Las primeras pesquisas permitieron a los agentes identificar un patrón común y concluir que el sospechoso había actuado de manera similar en, al menos, otras dos ocasiones ese mismo día en el municipio.

De acuerdo con la investigación, el presunto autor aprovechaba momentos de escasa visibilidad en la vía pública y seleccionaba a jóvenes con las que no mantenía ningún tipo de relación previa.

Asimismo, los investigadores determinaron que el hombre se desplazaba expresamente desde otra provincia para cometer las agresiones y regresaba posteriormente a su domicilio.

La operación, bautizada como 'Millastalker', culminó con la localización y detención del sospechoso en el municipio pontevedrés de Silleda, donde fue arrestado como presunto responsable de tres delitos de agresión sexual.

La Guardia Civil ha compartido la información recabada y el modus operandi detectado con el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con el fin de contrastar posibles coincidencias y colaborar en el esclarecimiento de otros hechos de características similares que pudieran haberse producido en distintos puntos del país.

Las diligencias fueron remitidas al Juzgado de Instrucción de Guardia de Santiago de Compostela.