Los exconcejales del PSOE de Santiago presentarán una candidatura independiente para las municipales que encabezará Mercedes Rosón

Las cuatro concejalas no adscritas del Ayuntamiento de Santiago, expulsadas del PSOE hace dos años —Mercedes Rosón, Gonzalo Muíños, Mila Castro y Marta Álvarez— concurrirán a las próximas elecciones municipales bajo una candidatura independiente encabezada por Rosón.

El anuncio se realizó este martes en el Hotel Virxe da Cerca, el mismo escenario donde Rosón comunicó en 2014 su dimisión como concejala tras perder las primarias socialistas. Durante la comparecencia, Muíños recordó que falta menos de un año para los comicios municipales y criticó un mandato que, a su juicio, comenzó con “muchas promesas y expectativas” que finalmente no se materializaron.

Entre las principales críticas al gobierno local, señaló problemas como los “descontroles en la limpieza, la pérdida de fondos europeos, la lentitud de los proyectos y los retrasos en las obras”. Asimismo, calificó la gestión municipal de “deficiente” y acusó tanto al PP como al PSOE de ejercer una oposición “desleal con la ciudad”.

Por su parte, Mila Castro denunció el creciente clima de confrontación política en Santiago y aseguró que numerosos vecinos les trasladan su preocupación por la gestión municipal y les animan a asumir un papel más activo. En ese sentido, reivindicó la labor desempeñada por el grupo al facilitar la aprobación de tres presupuestos municipales mediante acuerdos. “Actuamos con lealtad y responsabilidad hacia nuestros vecinos”, afirmó.

Marta Álvarez explicó que la decisión de presentar una candidatura propia es fruto de una profunda reflexión y destacó la experiencia y compromiso del equipo. Aunque evitó adelantar nombres para la futura lista electoral, defendió el liderazgo de Rosón por su implicación con la ciudad y su trayectoria vinculada al feminismo, la defensa de los derechos LGTBIQ+ y la promoción de la lengua y la cultura gallegas.

En su intervención, Mercedes Rosón subrayó que el proyecto no responde a “ambiciones personales ni pugnas de egos”, sino a la voluntad de dar respuesta a los ciudadanos que les han pedido continuar trabajando por Santiago. Además, vinculó el anuncio con el segundo aniversario del pleno en el que, según sostuvo, el PSOE inició su “purga política” por mantenerse fieles a sus principios y a sus votantes.

Rosón defendió la necesidad de crear nuevas plataformas políticas capaces de superar las dinámicas internas de los partidos tradicionales y avanzó que trabajarán para construir una alternativa de gobierno “progresista, libre, rigurosa e ilusionante” para la capital gallega.

Respecto a posibles pactos o alianzas futuras, los cuatro ediles aseguraron que afrontan el proyecto con ambición y dejaron claro que su objetivo es alcanzar la Alcaldía. “Iniciamos un camino ilusionante, con responsabilidad, experiencia y las puertas abiertas a quienes quieran sumarse a un proyecto unido, libre, progresista y centrado en Santiago”, concluyeron.