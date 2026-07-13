Vuelven a vandalizar la estatua de Moncho Reboiras en la rúa Carreira do Conde de Santiago

La estatua de Moncho Reboiras, situada en la calle Carreira do Conde de Santiago de Compostela, ha vuelto a ser objeto de un acto vandálico.
La escultura, instalada por el Ayuntamiento, ya había sido atacada el pasado mes de mayo, cuando apareció cubierta de pintura roja. En esta ocasión, el monumento ha amanecido este lunes con varias manchas de pintura de color azul turquesa.
La portavoz del Gobierno local, Míriam Louzao, ha condenado los hechos y, en declaraciones a los medios tras una rueda de prensa celebrada este lunes, ha calificado la situación de "bastante dramática", al tratarse de un nuevo ataque contra la escultura.
Además, Louzao ha apelado al respeto por el patrimonio público y ha instado a la ciudadanía a "respetar absolutamente todo el patrimonio". También ha reiterado su condena a este tipo de acciones, que, según ha subrayado, "no pueden tener cabida en una sociedad como esta".
El portavoz municipal del PP Borja Verea señala en ONDA CERO que "condenamos sen matices estes actos vandálicos" tras la aparición de nuevas pintadas en la estatua de Moncho Reboiras en la rúa Carreira do Conde aunque añade que "esta estatua divide máis que une" y "non ten o consenso necesario".
Borja Verea asegura que "se son alcalde en 2027 retiraremos esa estatua por procedementos democráticos" al tiempo que insiste en "a condena destes actos vandálicos"