Shego, Julian Marley, La Perra Blanco y Eris Mackenzie, entre los artistas que actuarán en las Fiestas del Apóstol 2026

Shego, Julian Marley, La Perra Blanco y Eris Mackenzie figuran entre las nuevas incorporaciones al cartel de las Festas do Apóstol de Santiago, que ofrecerán diez días de música y actividades a partir del 22 de julio.

La concejala de Festas, Pilar Lueiro, presentó este martes la programación junto al cartel oficial de esta edición, obra de la ilustradora compostelana Iria Aldegunde. La artista explicó que su propuesta busca ser "simbólica y esperanzadora" y combina la tradición compostelana con un homenaje al ilustrador Camilo Díaz Baliño, autor durante una década de los carteles de las fiestas antes de ser fusilado en 1936.

"Queríamos recuperar esa línea y creo que el cartel recoge muy bien el espíritu de aquella obra de Díaz Baliño", destacó Aldegunde.

Tras adelantar la pasada semana algunos de los nombres del programa, como The Rapants —encargados de clausurar las fiestas el 31 de julio en la Praza da Quintana—, Lueiro dio a conocer el resto de la programación musical.

La Real Filarmonía de Galicia será la encargada de inaugurar las fiestas el 22 de julio. Un día después actuará el músico de reggae Julian Marley y, en la víspera del Día do Apóstol, el 24 de julio, subirán al escenario Lila Downs y Belém Tajes, con su propuesta que fusiona el pop con la tradición gallega y latinoamericana.

El 25 de julio estará dedicado al folclore como antesala del TradFest, que se celebrará el día 27 con más de doce horas de música tradicional, artesanía, animación, la participación de artistas de Galicia, Argentina, Portugal, Escocia y Castilla, además de la celebración del Día do Traxe.

La programación continuará el 28 de julio con la actuación de la rockera gaditana La Perra Blanco. Al día siguiente llegará la fiesta gitana galega Tarara, con una propuesta centrada en el flamenco. El 30 de julio será el turno de la rapera Bewis de la Rosa y del artista gallego Eris Mackenzie, mientras que Shego actuará el 31 de julio. El cierre musical correrá a cargo de The Rapants.

Como es habitual, la Alameda acogerá las actuaciones de varias orquestas, entre ellas Finisterre, Compostela, Tania Beiras y los Cumbia Pop, Costa Dorada y Suavecito. Además, los Peregrinos Musicais ofrecerán conciertos los días 27 y 29 en el Teatro Principal y el 28 en San Martiño Pinario.

Luces, fuegos y actividades para todos los públicos

La programación incluirá también una nueva edición de Compostela Cinema, con proyecciones del 27 al 30 de julio en distintos espacios de la ciudad, así como ajedrez al aire libre en la Alameda, baile moderno en la Quintana y la Festa Pícara, que se celebrará el 23 de julio en Galeras.

Las atracciones permanecerán instaladas en la Alameda entre el 19 de julio y el 2 de agosto. Además, contarán con horario sin ruido los días 21, 28 y 29 de julio, entre las 17.00 y las 19.00 horas, para facilitar el acceso de personas con sensibilidad auditiva. El Punto Lila estará operativo los días 22 y 31 de julio, de 20.00 a 01.00 horas.

Uno de los grandes reclamos de esta edición será el regreso del espectáculo de videomapping sobre la fachada del Pazo de Raxoi, que no se celebraba desde antes de la pandemia. Habrá proyecciones durante tres noches consecutivas: en la madrugada del 24 al 25 de julio, entre las 00.00 y las 02.00 horas, y los días 25 y 26, de 23.00 a 01.00 horas. Cada pase tendrá una duración de nueve minutos y se repetirá cada quince.

Los fuegos artificiales volverán a celebrarse los días 24 y 31 de julio desde tres puntos distintos: la Alameda, la Cidade da Cultura y el parque de Carlomagno, en Fontiñas. El espectáculo comenzará a las 23.30 horas y se prolongará durante al menos 18 minutos.

Lueiro evitó desvelar la identidad del pregonero, aunque confirmó que ya está decidido. También avanzó que el presupuesto de las fiestas supera los 800.000 euros y que esta edición reducirá su duración en cinco días respecto a la del año pasado.