Vecinos de Santiago

Vecinos del Ensanche y de otros barrios y parroquias de Santiago se concentran para denunciar aumento de inseguridad y narcotráfico

Decenas de vecinos y representantes de asociaciones vecinales de Santiago reclaman a las autoridades mayor coordinación para luchar contra el narcotráfico y el aumento de las peleas en la ciudad

Ramón Castro

Santiago de Compostela |

Vecinos del Ensanche y de otros barrios y parroquias de Santiago se concentran para denunciar aumento de inseguridad y narcotráfico
Vecinos del Ensanche y de otros barrios y parroquias de Santiago se concentran para denunciar aumento de inseguridad y narcotráfico | Onda Cero Radio

Vecinos de Santiago lamentan el "deterioro de la ciudad a nivel social" con "locales abiertos fuera de hora y sensación de intranquilidad". En una concentración realizada en la Praza Roxa de Santiago representantes de asociaciones vecinales compostelanas piden "mayor coordinación entre el Concello, Policía Local y Nacional así como con las Comunidades de Propietarios" ante el aumento de narcopisos y de vicviendas en donde se ejerce la prostitución, especialmente en el Ensanche de Santiago. En declaraciones a Onda Cero, vecinos de un inmueble de la rúa San Pedro de Mezonzo señalan que no se descarta la contratación de seguridad privada en el propio inmueble en donde se localiza un piso en donde se ejerce la prostitución. Vecinos del Ensanche, Casco Histórico, San Lourenzo, Santa Marta, Laraño o Mallou, entre otros defienden que "el ayuntamiento tiene que ponerse las pilas"

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