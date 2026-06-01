La Xunta de Gobierno de Santiago acepta la entrega de la obra de la Plataforma Logística

La Xunta de Gobierno aprobó, en su sesión ordinaria de este lunes, la aceptación de la entrega por parte del Consorcio Santiago de la obra del centro logístico para el aprovisionamiento y distribución de mercancías en el centro histórico, conocido como plataforma logística.

La portavoz recordó que este proyecto cuenta con una subvención dentro del programa de ayudas a los municipios para la implementación de zonas de bajas emisiones y la transformación digital y sostenible del transporte urbano del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, aprobado el 17 de febrero de 2022. La ayuda asignada fue de 3.913.920,00 €, procedente de fondos europeos, sobre una inversión prevista de 4.348.800,00 € (más IVA).

En virtud del acuerdo suscrito el 9 de enero de 2023 por el Ayuntamiento, el Consorcio y Mercasa (Sociedad de Mercados Centrales de Abastecimiento, SA), el Consorcio municipal asumió la construcción del centro, para cuya ejecución se basó, mediante una comisión con recursos propios, en la empresa estatal TRAGSA.

El terreno en el que se ubica, de casi 40.000 m2, contiguo a Mercagalicia, fue obtenido en el marco del desarrollo de un Plan Especial de infraestructuras y servicios del sistema general SU-3 Tambre Norte, que fue aprobado definitivamente el 11 de octubre de 2023.

La propuesta de crear un centro logístico para la distribución de mercancías tiene su origen en varios documentos estratégicos, como el plan plurianual del Royal Trust, la Agenda 2030 o el Plan de Movilidad Sostenible, y en el objetivo de reducir las consecuencias negativas en la Ciudad Histórica sobre la calidad ambiental, el uso de calles y plazas y el patrimonio derivado de la elevada presencia de vehículos de distribución.

"Se espera que el centro funcione como un nodo de recepción de carga para que, con la mezcla necesaria, pueda distribuirse a los puntos de destino finales, inicialmente establecimientos de hostelería y alimentación, con vehículos de cero emisiones de tamaño y peso reducidos", señaló Louzao.

El edificio de la plataforma, con una superficie construida de 2.335 m2, dispone de una zona de carga y descarga y cuatro zonas de aparcamiento: 20 plazas para personal operativo, 22 plazas para la carga de vehículos de distribución, 14 plazas para la recarga de vehículos eléctricos y 7 plazas para la descarga de camiones.

Se organiza en torno a una zona principal, amplia y diáfana, de 45 m de ancho y 61 m de largo, que permite una distribución flexible de las distintas fases del proceso. Alrededor del perímetro, se ubica otra zona de menor altura y longitud destinada a servicios secundarios. Los muelles de acceso (con capacidad para 7 vehículos simultáneos) y de salida (con capacidad para 5 cargas simultáneas) se sitúan en los patios delanteros.

En la documentación preparada para la propia solicitud de subvención, ya se incluía la necesidad de llevar a cabo una consulta preliminar de mercado, dirigida a los operadores logísticos, para definir el modelo de colaboración público-privada más adecuado para la gestión y para averiguar su posible interés y condiciones.

Esta consulta, encargada por Mercagalicia, empresa municipal de mayoría también integrada por Mercasa, concluyó que actualmente no existe una solución equivalente totalmente implementada, lo que, sumado a la complejidad multisectorial de la plataforma, confirma la necesidad de adoptar un modelo de gobernanza colaborativa que incluya diferentes sectores de actividad para reducir riesgos, aumentar la capacidad y generar confianza entre los operadores. Asimismo, recomienda una implementación por fases vinculada a los tipos de bienes, considerando la dimensión tecnológica como factor clave para la viabilidad y eficiencia de la plataforma.

Míriam Louzao detalló que los modelos económicos presentados por los operadores indican que la operación de este servicio alcanzará su punto de equilibrio económico a mediano y largo plazo, demostrando la viabilidad y sostenibilidad del proyecto.

Las conclusiones de la consulta destacan la información y los datos que aportará el propio funcionamiento de la plataforma, así como su utilidad para ampliar el proyecto y replicarlo en otros centros históricos, cumpliendo así el objetivo de innovación que planteaba la convocatoria de ayudas.

Al mismo tiempo, el Ayuntamiento está llevando a cabo obras de urbanización en los accesos exteriores, no incluidos en el proyecto acordado con el Consorcio, que cuentan con un presupuesto de más de 600.000 euros.

Asimismo, se está preparando el expediente para verificar lo previsto en el acuerdo y encomendar la gestión de esta infraestructura a Mercagalicia, que podrá establecer sinergias con su actividad actual.

Reurbanización de la calle Mallou

Asimismo, se aprobó un expediente para la licitación mediante procedimiento abierto simplificado para las obras de remodelación de la calle Mallou, con un presupuesto base de 1.443.102,71 € (IVA incluido) y un plazo de ejecución de 15 meses.

Míriam Louzao destacó que esta obra implicará intervenir en una superficie de poco más de 7.500 metros cuadrados, con una longitud de más de medio kilómetro entre la Rúa Pequena al sur y la confluencia con la Rúa Queimada al norte, para mejorar la accesibilidad y la funcionalidad de la calle, así como elevar la calidad del espacio público y lograr renovar y organizar las redes de servicios.

El espacio se redistribuirá para crear un único carril ancho con espacio para bicicletas, buscando un equilibrio entre automóviles, transporte urbano, bicicletas y peatones. También se organizarán plazas de aparcamiento.

"Gracias a esta acción, habrá rutas peatonales seguras, con la construcción de nuevas aceras accesibles, cinco pasos de peatones elevados y una zona más amplia con una plataforma única en el centro, lo que además de mejorar la accesibilidad, también contribuirá a calmar el tráfico rodado", indicó la portavoz municipal, quien señaló que también se han diseñado pequeños espacios habitables vinculados a la plantación de árboles o a los ya existentes.

En cuanto a las instalaciones, además de incorporar la red de saneamiento independiente y el drenaje de aguas pluviales en toda la zona, se está adaptando la red de suministro al nuevo nivel del terreno, se está soterrando el cableado y se están instalando sistemas de iluminación más eficientes. Asimismo, se reubicarán las islas de recogida de residuos de forma más racional.

“Se trata, por tanto, de una acción enmarcada en el modelo de calidad y resiliencia del espacio público que se está implementando, que aumenta la seguridad, la accesibilidad y la prestación de servicios públicos”, subrayó Míriam Louzao.

Oferta de empleo público

En la misma sesión, se aprobó la Oferta Pública de Empleo para el año 2026 del Ayuntamiento de Santiago de Compostela, que incluye un total de 41 plazas: 35 para turno libre y 6 por promoción interna. Las 35 plazas de turno libre se distribuyen de la siguiente manera: 11 para funcionarios de la Administración General, 7 para funcionarios de la Administración Especial y 17 para Policía Local y bomberos. Concretamente, 10 para Policía Local y 7 para Bomberos.

permisos de planificación urbana

El Gobierno también aprobó la concesión de un permiso de obras para la reforma de un local en planta baja destinado a vivienda en Rúa da Estrada, 88; la rehabilitación energética del edificio situado en Rúa da Ponte do Sar, 76; la sustitución del tejado en Rúa da Acibechería, 1; y la reforma y ampliación de un edificio destinado a seis apartamentos turísticos en la localidad de Sarela de Abaixo. Esta propiedad se encuentra en terreno rural, fuera del ámbito de la suspensión aprobada en la sesión plenaria de febrero.

Centro para personas sin hogar

La Junta Directiva también aprobó el texto revisado de la Ordenanza que regula el Centro Básico de Inclusión Social y Acogida para Personas sin Hogar, incluidas las modificaciones introducidas con respecto al texto aprobado inicialmente por el Pleno de la Corporación en la sesión del 26 de marzo.

El texto de la ordenanza se presentó para información pública y se comunicó al Servicio de Inspección del Departamento de Política Social e Igualdad de la Xunta para obtener su valoración técnica. De acuerdo con sus instrucciones, la denominación del centro se adapta a la tipología contemplada en la normativa autonómica. El cambio de mayor alcance se refiere al régimen sancionador incluido en el Capítulo VI, relativo a la distribución de competencias establecida por la Ley 13/2008, de 3 de diciembre, de Servicios Sociales de Galicia, que reserva esta competencia a la Administración autonómica. El texto revisado se someterá a la aprobación definitiva del Pleno.

Otros asuntos

Por otro lado, el gobierno local se hizo cargo de la concesión de una subvención de la Diputación Provincial de A Coruña para el programa de actividades de la Red Cultural 2026, que supone una ayuda de 4.383,30 euros para una aportación municipal de 14.611 euros y que incluye 21 actividades que se realizarán en 16 centros socioculturales de la red municipal.

También se autorizó el préstamo temporal de varios documentos del Archivo Histórico Municipal al Consorcio de Santiago para la exposición «La ciudad que soñó consigo misma. Obras y proyectos en la Compostela regionalista». En concreto, se cedieron la carpeta del proyecto de la calle Galicia en Santiago (1932-1935), el informe de dicho proyecto y la carta del alcalde Ánxel Casal para la realización del mismo, fechada el 13 de marzo de 1936.

También se aprobó el expediente del concurso de escaparates navideños, con un presupuesto de 6.950 euros, completando así la tramitación de este premio.

La Junta de Gobierno Local también aprobó un plan específico de medidas necesarias para corregir los desequilibrios evidenciados en la declaración como zona de mercado residencial estresada (ZMRT) y las instrucciones para solicitar autorización para realizar fiestas de cacharelas y sardinas la próxima noche de San Juan.