Unanimidad en el pleno municipal de Santiago por la rehabilitación "urgente" del Pazo do Espiño

La corporación municipal de Santiago aprobó por unanimidad una proposición del PP para reactivar “con carácter urgente” la rehabilitación del Pazo do Espiño, actualmente paralizada. A los 11 votos favorables de los populares se sumaron los del gobierno local —integrado por BNG y Compostela Aberta (CA)—, el PSOE y las concejalas no adscritas.

Durante el debate, el concejal de Vías y Obras, Xesús Domínguez, avanzó que el proyecto se encuentra ya en una fase avanzada de tramitación. “El expediente está en marcha y pronto se conocerán todos los detalles”, afirmó. Según explicó, el gobierno municipal dispone ya de un documento técnico en fase de evaluación por parte de los servicios municipales, paso previo a su envío a la Comisión Asesora de Patrimonio Histórico.

La iniciativa presentada por el PP reclamaba, en primer lugar, impulsar de manera urgente la reactivación del proyecto y, además, solicitar un informe actualizado sobre el estado estructural y de conservación del inmueble, así como sobre las actuaciones necesarias para frenar su deterioro.

También instaba a garantizar la consignación presupuestaria necesaria para ejecutar la rehabilitación integral y a ratificar el compromiso de destinar el edificio, una vez restaurado, a usos de interés público y municipal.

El portavoz popular, Borja Verea, definió el Pazo do Espiño como un “símbolo triste del abandono y la resignación” y advirtió del “evidente riesgo de derrumbe”. “Conservar patrimonio significa devolver la vida a espacios que forman parte de la memoria colectiva y evitar que se conviertan en símbolos de decadencia”, señaló, reclamando “más compromiso, sensibilidad y ambición”.

Por su parte, Domínguez coincidió en la importancia de rehabilitar el inmueble y recordó que en 2024 se rescindió el anterior contrato de licitación para trabajar en un “rediseño realista” del proyecto. Además, aseguró que ya se han adoptado medidas para garantizar la estabilidad de la estructura, que existe una partida presupuestaria para las obras y que “en ningún momento” se contempló un uso distinto al público y municipal.

La concejala no adscrita Mercedes Rosón fue crítica tanto con el PP como con el gobierno local. A los populares les reprochó que el exalcalde Gerardo Conde Roa —condenado por fraude fiscal— intentase modificar el uso del suelo mediante un convenio urbanístico “que afortunadamente no prosperó por ilegal”.

En cuanto al ejecutivo municipal, lamentó que “tres años después” siga sin desbloquearse una actuación “muy demandada” por el BNG. En la misma línea, la concejala socialista Marta Álvarez criticó que hayan transcurrido “casi dos años” desde la resolución del contrato de obras sin avances visibles y mostró su preocupación por el futuro del proyecto.

Mallou y Banquete de Conxo

El pleno también aprobó una proposición del PP para poner en marcha un plan municipal contra el vandalismo y en defensa del espacio público; otra impulsada por las concejalas no adscritas para proteger el entorno del bosque del Banquete de Conxo y respaldar la petición vecinal de amparo ante la UNESCO; y una tercera del PSOE relativa al desarrollo del proyecto de interés autonómico (PIA) de Mallou.

Los debates sobre Mallou y el Banquete de Conxo evidenciaron las diferencias entre parte de la corporación —gobierno local, PSOE y no adscritas— y la Xunta de Galicia, gobernada por el PP. Los populares defendieron ambos proyectos, aunque se abstuvieron en la votación sobre Mallou y votaron en contra de la iniciativa relativa al Banquete de Conxo.

Sobre Mallou, Marta Álvarez recogió varias demandas vecinales, especialmente las relacionadas con el impacto urbanístico sobre las viviendas existentes. Según indicó, la ordenación prevista afectaría negativamente a una treintena de inmuebles y supondría la pérdida de terrenos.

En relación con el Banquete de Conxo, la concejala Mila Castro calificó la situación de “desastre medioambiental sin paliativos” y alertó de que las obras “empiezan a acercarse a esa zona”, pese a la modificación del trazado realizada por la Xunta. También denunció que las actuaciones están siendo “tremendamente agresivas” en las áreas ya intervenidas.

En la misma línea, el concejal de Urbanismo, Iago Lestegás, sostuvo que la senda proyectada “no es compatible con algunos de los espacios que atraviesa” y acusó al PP de confundir desde hace años “modernidad con destrucción”. “No aceptamos que se haga de cualquier manera y a cualquier precio”, afirmó.

La socialista Marta Álvarez añadió que el trazado actual fue objeto de un informe de Icomos que advertía de “afecciones relevantes” y recordó que la autorización de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural “no fue una carta blanca”.

Frente a estas críticas, Borja Verea reiteró su apoyo al proyecto: “Llevo años defendiendo esta infraestructura y seguiré haciéndolo”. El portavoz popular vinculó además esta defensa a “una idea de ciudad” basada en “un Santiago más conectado, moderno y verde”.

Plan municipal contra el vandalismo

La propuesta del PP para crear un plan municipal contra el vandalismo y en defensa del espacio público salió adelante con el apoyo del PSOE y de las concejalas no adscritas, mientras que el gobierno local optó por la abstención.

José Antonio Constenla (PP) criticó que el compromiso del ejecutivo municipal con el mantenimiento urbano sea “débil” y denunció que existen zonas donde el deterioro “se está cronificando”, las reparaciones “tardan demasiado” y acaba imponiéndose una “sensación de abandono”.

La portavoz del gobierno local, Míriam Louzao (BNG), respondió acusando al PP de recurrir a “la enésima propuesta de poner en marcha un plan municipal de lo que sea” y de seguir su “manual básico”. Con ironía, afirmó que, según el discurso popular, “como en todas las ciudades donde no gobierna el PP, Santiago es insegura, sucia, triste, decadente y ahora también está llena de vándalos y oscura”.