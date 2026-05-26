La Guardia Civil investiga a una vecina de Santiago por malos tratos y hurtos a residentes en centros de mayores

La Guardia Civil del Puesto Principal de Milladoiro-Ames investiga a una mujer de 45 años, vecina de Santiago de Compostela, como presunta autora de varios delitos continuados de hurto y malos tratos a personas mayores y dependientes residentes en centros geriátricos.

La denominada operación ‘Magpie’ comenzó a principios del pasado mes de marzo, después de que una denuncia alertase de la desaparición de diversas joyas pertenecientes a usuarios de un centro de mayores.

Durante la investigación, los agentes comprobaron que la principal sospechosa trabajaba en el propio centro y se encargaba del cuidado directo de personas de avanzada edad y grandes dependientes.

Las pesquisas también permitieron descubrir que varias de las joyas sustraídas habían sido vendidas en establecimientos de empeño de un municipio cercano. Tras analizar los registros de estos negocios, los investigadores constataron que la mujer llevaba realizando este tipo de ventas de forma continuada desde 2023, obteniendo un beneficio económico superior a los 12.000 euros.

Además, la actividad delictiva coincidía con periodos en los que la investigada prestó servicio en distintos centros geriátricos donde se habían denunciado robos de características similares: tres de ellos en Santiago de Compostela y otro en el municipio de Teo.

La investigación concluyó que la presunta autora aprovechaba momentos de intimidad durante las tareas de aseo, alimentación y atención diaria para sustraer objetos de valor a las víctimas. Asimismo, los agentes constataron un trato “degradante y abusivo” hacia los residentes, con conductas que, según la Guardia Civil, suponían un menosprecio a su dignidad.

La operación se ha saldado con la identificación e investigación de la sospechosa, a quien se le atribuyen, por el momento, siete delitos de hurto y dos delitos de malos tratos.