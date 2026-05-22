La sede provisional de Policía Nacional de Santiago funcionará desde este viernes en santa Marta y a partir del lunes tendrá todos los servicios

La nueva sede provisional de la Policía Nacional de Santiago, ubicada en la calle Feliciano Barrera Fernández número 9, comenzará a funcionar en la tarde de este viernes. El primer servicio operativo será el de denuncias y atención al ciudadano, mientras que el resto de departamentos entrarán en funcionamiento el lunes 25 de mayo.

Tres meses después del incendio que afectó a la comisaría compostelana de la Avenida de Rodrigo de Padrón, la Policía Nacional contará con unas instalaciones temporales desde las que desarrollará su actividad en el barrio de Santa Marta.

Hasta este nuevo emplazamiento se desplazaron el jefe superior de Policía de Galicia, Pedro Jesús Pacheco Carrasco, y la comisaria jefa de la Comisaría de Santiago, Nuria Palacios, para recibir al delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, y al subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde.

Durante la visita, las autoridades recorrieron el edificio habilitado para los agentes, que dispone de distintos espacios de trabajo. No obstante, remarcaron que, debido a las limitaciones de aforo, únicamente se permitirá el acceso a los ciudadanos con un máximo de 30 minutos de antelación respecto a su cita previa.

Pedro Blanco agradeció la “comprensión y paciencia” de los vecinos de Santiago, así como la labor de los agentes, que “durante tres meses trabajaron en unas condiciones que solo se entienden por su vocación de servicio”.

Asimismo, destacó que la sede provisional está “totalmente preparada para ofrecer un servicio de calidad” y reiteró el compromiso del Gobierno central para recuperar cuanto antes las instalaciones originales de la comisaría, “tal y como merece la capital de Galicia, los santiagueses y los profesionales que trabajan en ella”.

En este sentido, recordó que el Consejo de Ministros aprobó esta misma semana un contrato de urgencia de 1,6 millones de euros destinado a las obras de reparación y sustitución de la comisaría afectada por el incendio.

Servicios

Según explicó Pacheco, la Oficina de Denuncias y Atención al Ciudadano (ODAC) comenzará a operar a partir de las 15.00 horas de este viernes. El resto de servicios de atención al público se prestarán en la nueva sede desde el lunes 25 de mayo.

Por otro lado, el servicio de expedición de DNI y pasaportes continuará funcionando durante la mañana del sábado mediante las furgonetas VIDOC instaladas en la Praza do Obradoiro para las personas con cita previa. Las citas pueden solicitarse a través de la web de cita previa del DNI o en el teléfono 060.

Por último, el delegado del Gobierno en Galicia trasladó su “cariño” a los familiares y allegados de la menor fallecida e insistió en la necesidad de dejar trabajar a la Guardia Civil para esclarecer lo sucedido.