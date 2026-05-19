Identificado un hombre por intento de agresión por arma blanca esta semana en una pelea en la Praza Roxa

La Policía Nacional ha identificado a un hombre acusado de un presunto intento de agresión con arma blanca tras verse implicado en una pelea ocurrida el lunes en la Praza Roxa de Santiago de Compostela, un incidente que se saldó sin heridos.
Según informó la Policía Nacional, los agentes localizaron e identificaron al sospechoso, al que además le fue intervenida un arma blanca. Posteriormente, fue propuesto para una sanción administrativa.
La cuenta de Instagram @salseo_usc difundió un vídeo del suceso en el que se observa cómo varios viandantes intentan frenar al presunto agresor, que portaba una navaja y supuestamente trataba de atacar a otro hombre.
Hasta el momento, no consta ninguna denuncia relacionada con los hechos.
El concejal de Seguridad Ciudadana Xan Duro señala en ONDA CERO que "está identificado o individuo" que protagonizó una pelea amenazando con un cuchillo en la Plaza Roxa esta semana. Duro indica que "non hai constancia de denuncias" y añade que "ten que vir respaldado por unha denuncia para desenvolver o expediente investigador". Duro expone que "ademáis da denuncia en redes hai que pedir á xente que denuncie" y cree que no hay un aumento exponencial del número de delitos en Santiago que sigue siendo "unha cidade segura e así tamén é a percepción doe veciños"
El concejal del PP de Santiago José Ramón de la Fuente lamenta "un incremento do número de liortas dun 40%, temos duas á semana en Santiago". De la Fuente señala que "hai preocupación e tristeza" en Santiago "porque ocurran estes incidentes que en santiago se repiten de xeito persistente". Desde el PP consideran que las peleas callejeras "se producen de forma sistemática" y expresa "a sorpresa de que o goberno municipal non é consciente da realidade e manten indiferencia".
El portavoz municipal del PSOE Sindo Guinarte señala que "incidente como o da Praza Roxa xeran preocupación" aunque cree que "son feitos aillados" pero "cando acontecen, preocupan". Siondo Guinarte cree que "hai que traballar coa lei na man" y advierte "un incremento da criminalidade que ten que ver sobre todo por delitos a través das redes que fan medrar as estatísticas" y cree que "non hai que alarmar, pero sí poñer en marcha medidas de prevención"
El concejal de Facenda Manuel Cesar comenta que "Santiago é unha cidade dinámica" y aunque "non hai taxa de delincuencia cero en ninguna cidade" considera que "a percepción cidadá en Santiago é contraria á visión catastrofista do PP". Manuel Cesar explica que "as estatísticas oficiais e a percepción cidadá é que non hai delictos que sexan preocupantes" porque "Santiago ´çe unha cidade acolledora cunha sensación de seguranza e onde se vive tranquilamente".
El presidente de la A.VV. Raigame do Ensanche Xosé Manuel Durán señala en ONDA CERO que "hai moita preocupación porque a cousa vaia a máis" entre los vfecinos tras el último incidente registrado en una pelea en la terraza del Krystal en la Praza Roxa. Durán comenta que "se tiña visto á saída de locais de ocio nocturno pero ata o de agora non houbo liortas de esta naturaleza a plena luz do día" a execpción "fai algúns meses tamén na Alameda con coitelos". Xosé Manuel Durán explica que "isto sole acontecer a partires das 4.00 horas". Durán comenta que "a praza Roxa é un punto de encontro no que hai trapicheo de drogas a plena luz do día, tamén nas Casas de Ramirez e se xunta ós narcopisos de Alfredo Brañas que seguen activos". Desde Raigame alertan de que "se encontran en lavanderías e quedan para pincharse ne rúa Nova de abaixo ou Santiago de Chile". A Xosé Manuel Durán "me preocupa a proliferación de bandas latinas que están detrás de todo o que está pasando" y pide "máis presencia policial porque se non se actúa teremos que lamentar outro homicidio como xa sucedeu no Ensanche fai poucos anos"