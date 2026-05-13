La alcaldesa de Santiago avanza que la Policia Local identificó a personas colovando cartelería en lugares no apropiados "y ya hay expedientes en marcha"

La alcaldesa de Santiago Goretti Sanmartín avanza en ONDA CERO que "hai expedientes xa en marcha" con respecto a cartelería que se encuentra pegada en determinados espacios como fachadas o escaparates. Sanmartín explica que "por parte da Policía Local houbo identificación de persoas" y se está a la espera de proceder a sanciones en base a la normativa municipal. Con respecto a la limpieza de la estatua de Moncho Reboiras en la rúa Carreira do Conde, a la que el PP ha destacado la urgencia de limpieza en 24 horas cuando hay otros puntos de la ciudad que presentan suciedad, Sanmartín explica que "cada vez que hai unha pintada, a limpeza faise automáticamente" aunque puntualiza que en otros lugares "hai que agardar por informes preceptivos e informes técnicos porque a limpeza non se pode facer de calquer maneira".
Goretti Sanmartín señalaba a la iglesia de Santa Susana que todavía presenta pintadas y "donde ten que haber directrices técnicas dende o departamento implicado á espera de formular cómo van ser reparados" aunque "o máis importante é facer un chamamento á concienciación para coidar todo aquelo que nos rodea".
Goretti Sanmartín, por otra parte, avanzó en ONDA CERO que la próxima semana el BNG celebrará Asamblea Local que determinará la candidatura para las próximas elecciones municipales. Con respecto a si optará a la reelección a la alcaldía, Sanmartín ni confirma ni desmiente "porque antes se terán que informar ós militantes" aunque apunta que "non creo que haxa moitas sorpresas".
Goretti sanmartín se refería a la ausencia de megafonía el pasado sábado en la recepción municipal al Obradoiro tras el ascenso a la ACB señalando que "foi un erro da empresa suministradora que aínda que tiña a obriga que proporcionar altofalantes e micrógono, non o fixo" al tiempo que señala que "pola nosa parte disculpas" y añade que foi unha recepción que quedou moi digna".
Finalmente, Goretti Sanmartín, animó a los compostelanos a disfrutar "das festas máis picheleiras" con los cabezudos, a Feira Cabalar, agrupacións folkloricas, festa dos Maiores y la música el día de la Ascensión