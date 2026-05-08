El Ayuntamiento de Santiago vuelve a pedir a la Xunta y al Estado que adopten una postura proactiva para atender las necesidades del sistema aeroportuario gallego

La alcaldesa y concejala de Turismo de Santiago aprovecharon la reunión para volver a llamar la atención de las diferentes administraciones sobre la necesidad de coordinar esfuerzos y estrategias para optimizar la capacidad del sistema aeroportuario gallego.

En este sentido, Goretti Sanmartín hizo un llamamiento a la Xunta de Galicia para que asuma «una posición nacional para la coordinación de todos los aeropuertos gallegos» y para que implemente una política estratégica «para mejorar la situación de la conectividad general en Galicia». El alcalde valoró el cambio de postura del Gobierno gallego en los últimos tiempos respecto a las ayudas a la promoción turística, pero considera que tanto la iniciativa como las cantidades anunciadas son insuficientes. Por ello, el alcalde de Compostela invitó a la Xunta a «dar un paso al frente para liderar las necesidades e intereses del país en materia de movilidad y conectividad aérea».

Asimismo, Goretti Sanmartín y Míriam Louzao aprovecharon esta reunión de la Comisión para exigir al Estado que mejore la conectividad entre los tres aeropuertos de Galicia, con el objetivo, además de incrementar el tráfico de pasajeros, de impulsar el de mercancías. En relación con este tema, el alcalde recordó que «llevamos tiempo reclamando que la estación de mercancías de Sionlla se convierta en realidad, así como la conexión ferroviaria entre el aeropuerto Rosalía de Castro y el centro de Santiago».

Por su parte, la alcaldesa de Turismo, Míriam Louzao, señaló que la reunión permitió al Ayuntamiento de Santiago presentar «cuestiones que pueden mejorarse en la situación de nuestro aeropuerto y de todo el sistema aeroportuario de Galicia». La alcaldesa recordó que el Ayuntamiento lleva trabajando «desde hace tiempo y en solitario» para captar rutas y ampliar las conexiones desde el aeropuerto Rosalía de Castro, lo que supone, en definitiva, «un aumento de la conectividad aérea general para toda Galicia».