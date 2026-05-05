Santiago celebrará las fiestas de la Ascensión del martes 12 al domingo 17 de mayo, con la música de Mondra, Tanxugueiras y Alba Reche

Santiago ya ultima los preparativos para celebrar su tradicional fiesta de la Ascensión, que se desarrollará del 12 al 17 de mayo. El programa incluye actuaciones destacadas como Mondra, Tanxugueiras y Alba Reche, además de una amplia oferta gastronómica y propuestas culturales pensadas para todos los públicos.

En rueda de prensa, la concejala de Festas, Pilar Lueiro, presentó el cartel de esta nueva edición, obra de la compostelana Sara Romero. La imagen busca transmitir dinamismo y funcionar como una “invitación colectiva a participar en la fiesta”.

Siguiendo esta idea, la ilustradora incorporó elementos representativos como los cabezudos, la música tradicional, el ‘pichel’, el pulpo á feira —muy presente en la Alameda durante estas fechas— y el tradicional palco de orquesta.

Aunque la celebración principal tendrá lugar entre el 12 y el 17 de mayo, las atracciones estarán disponibles desde este viernes hasta el lunes 25. Entre ellas, volverá a instalarse la popular noria, que ya se encuentra en fase de montaje.

Para facilitar el acceso a todos los públicos, se habilitarán horarios inclusivos sin ruido los días 8, 16 y 17 de mayo, entre las 17:00 y las 19:00 horas. Asimismo, se mantendrá el Punto Lila en la Alameda del 13 al 16, con atención de 20:00 a 01:00 horas.

Programa por días

La programación arrancará el martes 12 con la actuación de Tanxugueiras en la praza do Obradoiro, donde presentarán su nuevo disco. Aunque el evento se extenderá durante toda la tarde, el momento central del espectáculo se concentrará entre las 19:00 y las 21:00 horas.

El miércoles 13, el Teatro Principal acogerá a las 20:00 horas la obra Espiñas Rosas, de ARTías Teatro. A las 21:00 horas, la praza da Quintana será escenario del Santiago 40 Pop, con artistas gallegos y nacionales, mientras que a las 22:00 horas la Orquestra América de Vigo actuará en la Alameda.

El jueves 14, día grande de la fiesta, comenzará con las tradicionales alboradas y el concierto de la Banda Municipal a las 12:00 horas en la praza da Quintana. A partir de las 12:30, los cabezudos animarán las calles, mientras que en el recinto de Amio se celebrará la feria cabalar.

Por la tarde, se desarrollará el programa Folk na Rúa y, a las 20:30 horas, el Teatro Principal acogerá la obra Esencia, protagonizada por Juan Echanove y Joaquín Climent. A las 21:00 horas, Mondra actuará en la Quintana, mientras que la Orquestra Marbella lo hará en la Alameda.

El viernes 15, a las 20:30 horas, llegará el Composfest a la Quintana, cuyo cartel aún no ha sido anunciado. Además, la Orquestra La Oca actuará en la Alameda y se celebrará allí mismo el XLIX Torneo da Chave.

El sábado estará dedicado a la Festa dos Maiores, el Campionato Galego de Espada, la muestra de vehículos FastLife Expomotor y las actuaciones de escuelas de baile tradicional en plazas del casco histórico. También se celebrará la Romaría das Flores en Belvís, con actividades para todos los públicos. Por la noche, Alba Reche actuará en la Quintana dentro del ciclo SON Estrella Galicia, mientras que la Orquestra Atenas animará la Alameda.

Como cierre, el domingo 17 tendrá lugar la XXV Carreira da Ascensión y el concierto A voz das Letras Galegas de la Banda Municipal. Habrá también alboradas y un pasacalles a cargo de Latexo Percusión. La programación concluirá a las 20:30 horas en la praza da Quintana con el espectáculo Circes e Morganas. Celebrando a Begoña Caamaño, presentado por la alcaldesa Goretti Sanmartín.