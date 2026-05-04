Vecinos de Volta do Castro y Santa Marta piden al gobierno local un plan de movilidad ante el traslado provisional de servicios de la Comisaría de Policia Nacional

Vecinos de santa Marta ven con preocupación la falta de plazas de aparcamiento que traería consigo el traslado provisional de parte de los servicios y oficinas de la Comisaría de Policia Nacional a la rúa Feliciano Barrera que se acometerán los próximos días. El portavoz de la A.VV. Volta do Castro Diego Pico aguarda que desde el concello ed Santiago se tome en consideración un plan de movilidad "por la preocupación ante el escaso número de plazas de aparcamiento". Piden al gobierno local una ampliación de aparcamientos disuasorios.

Jose Manuel López desde la Plataforma Santa Marta Segura lamentó en ONDA CERO una nueva agresión a un camarero de un establecimiento "por parte de un drogodependiente" y añade que "sufren los vecinos y también el mobiliario urbano". José Manuel López valoró positivamente el traslado provisional de algunos servicios de la Comisaría de Policia Nacional porque "para el barrio es buena noticia y da cierta tranquilidad" ya que "la presencia policia disuade de presuntos delincuentes y de acciones violentas"