El concello de Santiago señala que las unidades de la Policia Nacional trasladadas a santa Marta "serán administrativas y no operativas" aunque reconoce que los trámites del DNI incrementarán el tráfico

El concejal de Mobilidade Xan Duro confirma en ONDA CERO que ha tenido “conversas coa Comisaria da Policia Nacional sobre o traslado de unidades a santa Marta” y explica que “son administrativas, non son operativas e a necesidade de vehículos é menor”. Así y todo, Xan Duro aunque reconoce que “serán poucas unidades en principio, pero implica trasladar a xente e tamén persoas que irán a facer trámites do DNI a Santa Marta e verase incrementado o tráfico”. Xan Duro comenta que “temos o aparcamento disuasorio de Santa Marta” y se verá como se definen las necesidades una vez comience a estar operativa de forma provisional la Comisaría en Santa Marta