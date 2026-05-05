Vecinos de la rúa do pombal lamentan que un año después de la apertura de la calle "está todo agrietado" y el "gran problema es el drenaje" además de un accidente en un banco

El presidente de la Asociación de veciños Río Sarela de San Lourenzo lamenta que un año después de su apertura al tráfico la rua do Pombal presente "todo agrietado, con unos bancos de madera que mira como están". El banco de madera fue golpeado por un vehículo el pasado fin de semana y resultó destrozado. Este marftes se procedió a su reposición. John Brokembrow señala que "baja todo el agua desde la Alameda y San Clemente como un Torrente" y cree que es una obra "que no está hecha en absoluto con seriedad, está todo agrietado" y añade que "el gran problema es el drenaje"
El concejal de Obras Xesús Domínguez se comprometió en ONDA CERO a revisar la obra de la rúa do Pombal, abierta al tráfico hace un año tras la aparición de algunas grietas en el firme y un banco destrozado tras un accidente el pasado fin de semana con un vehículo. Domínguez comenta que "a soleira de formigón a revisaremos por se hai algún problema" y añade que "a pasada fin de semana un vehículo invadíu a beirarrúa e bateu co un dos bancos que quedou danado ademáis da estructura de pedra e amadeira hai que repoñela". Xesús Domínguez explica que "tamén na praza Aureliuo Aguirre de Conxo presenta problemas o firme con fisuras e o puxemos en coñecemento da Axencia de Infraestructuras de Galicia". Con respecto al puente de Sar, Domínguez comenta que "as lousas de formigón se viron de novo dañadas pola intyensidade do tráfico que ten maios incidencia trala apertura da entrada a Santiago dende a autopista pola Cidade da Cultura" y "hai que repensar a mobilidade pola ponte romana"