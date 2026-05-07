rúa García Lorca

El Concello de Santiago retomará "a finales de mayo o principios de julio" las obras de remodelación de la rúa García Lorca

Vecinos de la rúa García Lorca señalan en ONDA CERO que "estamos cansados de mentiras" y "ya no creemos a nadie" porque "las obras llevan cuatro meses paradas " y "gente mayor con problemas de movilidad en silla de ruedas lleva meses sin poder salir de casa"

Ramón Castro

Santiago de Compostela |

El Concello de Santiago retomará "a finales de mayo o principios de julio" las obras de remodelación de la rúa García Lorca
El Concello de Santiago retomará "a finales de mayo o principios de julio" las obras de remodelación de la rúa García Lorca | Onda Cero Radio

Esta semana se celebró una reunión entre el concejal de Obras Xesús Domínguez y vecinos de la rúa García Lorca tras la paralización de las obras debido a la aparición de una tubería de cibrocemento con cableado eléctrico conm la que no se contaba en el planeamiento. El concejal de Obras señalaba esta semana en Onda Cero que continuan los tramites y las reuniones con la empresa para retomar los trabajos que se extenderán, si no hay otro imprevisto, hasta abril de 2027. Vecinos de la rúa garcía Lorca se muestran en Onda Cero cansados de "mentiras tras mentiras" y tras este anuncio señalan que "ya n o hacemos caso ni creemos a nadie". Vecinos de la rúa García Lorca lamentan el retraso de unas obras que llevan meses paradas "mientras hay vecinos, gente mayor que tiene problemas de movilidad , se encuentran en silla de ruedas y llevan meses sin poder salir de casa". Vecinos de la rúa García Lorca en Vite creen que las obras se van a seguir dilatando en el tiempo, unas obras "que llevan paradas desde hace cuatro meses y nos vienen otra vez con el cuento"

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