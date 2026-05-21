Fallece una niña de dos años en Brión al quedar olvidada varias horas en un coche

Una niña de dos años ha fallecido en el municipio coruñés de Brión tras permanecer varias horas en el interior del vehículo de su padre, estacionado cerca de su lugar de trabajo.

Según han confirmado fuentes consultadas por Europa Press, el padre llevó primero a su hijo mayor al colegio y, posteriormente, olvidó dejar a la menor en la guardería después de recibir una llamada telefónica cuando pasaba junto a su centro de trabajo.

Las mismas fuentes explican que, tras atender la llamada, el hombre aparcó el vehículo y accedió a su puesto de trabajo sin percatarse de que la niña seguía en el coche.

El suceso se descubrió cuando la madre acudió a recoger a la menor a la guardería y comprobó que no había sido llevada al centro. La niña fue trasladada al PAC de Bertamiráns, donde, según otras fuentes consultadas, los padres informaron de lo ocurrido.

Fuentes sanitarias han señalado que la menor fue atendida en el PAC de Bertamiráns alrededor de las 16.00 horas. Hasta el lugar se desplazó también una ambulancia medicalizada, cuyos profesionales realizaron maniobras de reanimación sin éxito.

El CIAE 112 Galicia ha informado de que el Grupo de Intervención Psicológica en Catástrofes y Emergencias (GIPCE) está prestando apoyo especializado a la familia.

El suceso tuvo lugar en una jornada marcada por las altas temperaturas.

El Equipo Territorial de Policía Judicial de Santiago de Compostela, perteneciente a la Guardia Civil, se ha hecho cargo de la investigación.

Fuentes municipales han avanzado que se decretarán dos días de luto oficial en señal de condolencia y que se está ultimando la convocatoria de un minuto de silencio prevista para este viernes.