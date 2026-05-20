El nuevo propietario de Peleteiro, Globeducate cree que harán "pocos cambios" porque es un colegio "maravilloso"

El grupo internacional Globeducate, que recientemente confirmó la adquisición del colegio privado compostelano M. Peleteiro, ha manifestado su intención de mantener tanto la estructura organizativa como el proyecto educativo del centro. Según la compañía, se trata de un colegio “referente” y “maravilloso”, por lo que consideran que serán necesarios muy pocos cambios.

Globeducate opera en 11 países a través de 65 centros educativos, de los cuales 12 se encuentran en España. En Galicia, el grupo ya gestionaba previamente O Castro British International School, en Vigo, y Coruña British International School.

Un portavoz de la compañía explicó a Europa Press que no está prevista “ninguna modificación” relevante en el funcionamiento del colegio compostelano, precisamente por el prestigio y trayectoria del centro.

Asimismo, quiso trasladar un mensaje de “tranquilidad” y “paciencia” a las familias, confirmando que Luis Peleteiro, hijo de los fundadores del colegio, continuará al frente de la dirección, tal y como el propio centro comunicó este martes a la comunidad educativa.

Por el momento, ninguna de las partes implicadas ha revelado el importe de la operación ni si la familia Peleteiro conservará participación accionarial en un proyecto educativo con más de 70 años de historia.

Respecto a las cuotas escolares, Globeducate aseguró que las condiciones actuales no variarán, ya que el proceso de reserva de plazas para el curso 2026-2027 quedó formalizado hace aproximadamente tres semanas.

Compromiso con el proyecto educativo

“Nuestro compromiso es claro: ofrecer el apoyo que este colegio merece para seguir creciendo y garantizar la continuidad de todo aquello que ha convertido al Colegio Peleteiro en un referente nacional durante más de siete décadas. Estamos ilusionados por construir juntos sobre estos sólidos cimientos”, señaló Lorenzo Fiorani, CEO de Globeducate Iberia, en un comunicado difundido este miércoles.

En la misma nota, Luis Peleteiro justificó la integración en el grupo educativo por “el respeto hacia los valores, principios y proyecto educativo” del colegio, además de destacar que Globeducate cuenta con “centros educativos de primer nivel”. “Globeducate es la organización ideal a la que unirnos”, afirmó.

Trayectoria de Globeducate

Por su parte, el CEO global de la compañía, Luca Uva, recordó que el grupo tuvo su origen en España. Sin embargo, según la información pública disponible, alrededor del 50 % de Globeducate pertenece actualmente al Grupo Wendel, un fondo de inversión francés que adquirió su participación en el verano de 2024, mientras que el otro 50 % está controlado por Providence Equity Partners, firma estadounidense presente en el accionariado desde 2017.

Antes de adoptar la marca Globeducate, la compañía operaba bajo el nombre Nace Schools y, desde 2014, estaba en manos del fondo español Magnum Equity Partners. Fundada en 1972, la empresa también pasó anteriormente por accionistas como el fondo Baring, Banco Popular y otros socios minoritarios.