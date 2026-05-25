El Gobierno de Santiago licita las obras de la red de abastecimiento en Amio y mejoras en el estadio de San Lázaro

La Junta de Gobierno local de Santiago ha aprobado la licitación de las obras de renovación de la red de abastecimiento de la Rúa da Mira, en Amio, con un presupuesto base de 126.959,64 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses desde su adjudicación.

Según explicó la portavoz del Gobierno local, Míriam Louzao, en rueda de prensa, esta actuación forma parte del plan para reducir las pérdidas de agua aprobado el 12 de junio de 2023. Dicho plan identificó esta zona como prioritaria debido a las frecuentes roturas registradas en las tuberías de fibrocemento.

Louzao detalló que Santiago dispone de unos 69 kilómetros de conducciones de fibrocemento: algo más de 32 kilómetros pertenecen a la red de distribución y otros 36 a la red de transporte. La mayoría de las averías se concentran en la red de distribución.

El proyecto, aprobado el pasado 22 de diciembre, prevé sustituir 711 metros de la red de abastecimiento en el tramo con mayor incidencia de roturas. Para ello, se instalarán nuevas tuberías de fundición de 100 milímetros en paralelo a las actuales conducciones de fibrocemento. Además, se habilitarán varios bypass con el objetivo de minimizar los cortes de suministro durante las obras.

Por otra parte, la Junta de Gobierno también aprobó el expediente para licitar las obras en el Estadio Verónica Boquete, en San Lázaro, correspondientes a la tercera fase del estudio integral de patologías realizado en 2019.

La intervención incluirá la reparación de fachadas, cubiertas y soportales, así como la sustitución del falso techo de la cafetería y de todas las carpinterías del muro cortina de la puerta número uno.

La portavoz municipal recordó que, al inicio del mandato, el Gobierno local realizó una evaluación del estado del estadio, que presenta “deficiencias estructurales”. Ese análisis estimó una inversión necesaria superior a los nueve millones de euros, una cantidad que, según indicó, resulta “imposible de asumir a corto plazo sin la colaboración de otras instituciones”.

En este contexto, el Ayuntamiento solicitó apoyo a la Diputación de A Coruña, que finalmente concedió una subvención de 850.000 euros destinada a financiar las obras de la envolvente exterior licitadas este lunes.

El contrato contará con un presupuesto base de 1.292.790,67 euros, de los cuales 850.000 procederán de la aportación provincial y el resto será financiado por el Ayuntamiento. El plazo de ejecución previsto será de cuatro meses una vez adjudicados los trabajos.

Penalización a Eulen

Entre otros asuntos tratados, Louzao informó también de la incorporación urgente de un punto relativo a la imposición de una penalización a la empresa Eulen por abandonar el contrato correspondiente al lote III de dinamización y mediación de la red de centros socioculturales.

“Aplicamos una penalización porque entendemos que no tenía lógica renunciar a ese contrato cuando el procedimiento de adjudicación estaba correctamente tramitado”, señaló la portavoz.

La sanción propuesta asciende a 49.169,40 euros, equivalente al 3 % del presupuesto base de licitación. No obstante, la decisión aún no es definitiva, ya que la empresa dispone ahora de un plazo para presentar alegaciones o recurrir la medida.