Goretti Sanmartín, alcaldesa de Santiago: "El BNG está en disposición de revalidar la alcaldía, me llegan vibraciones positivas del trabajo que estamos haciendo"

La alcaldesa de Santiago Goretti Sanmartín señala en ONDA CERO que "o BNG está en situación de revalidar a alcaldía de Santiago" mientras "ó PP non lle da para ter a maioría absoluta". Todo ello en referencia a la encuenta de Sondaxe publicada el pasado fin de semana en la que le otorgaba al PP 13 concejales, solo a uno de la mayoría y al BNG un concejal más hjasta los 7. Goretti Sanmartín omenta que "levamos traballando de maneira clara políticas transformadoras e camiños marcados de xeito sólido e serio" y "as vibracións que recibo son positivas do traballo que estamos facendo". Sanmartín explica que en este último año de mandato espera que se avance en el proyecto Peleteiro, el transporte público y "de aquí en un ano o veremos con toda a veciñanza".
Goretti Sanmartín destacaba la puesta en servicio del tráfico aéreo del aeropuerto de Lavacolla a partir de este jueves tras las obras en la pista y comenta que "imos a ter un número importante de rutas internacionais que son moi novidosas, como o vóo a Nova Iorque que vai a operar tres días á semana e é un mercado de interese para o sector turístico". Sanmartín añade que "levamos traballando de maneira intensa por un incremento do turismo internacional, máis estadías de turismo internacional que consuma e que queira coñecernos en profundidade".
Con respecto al descenso del número de pernoctaciones que preocupa a los hoteleros compostelanos, Goretti Sanmartín explica que "as cidades xogan en ligas diferentes e en Santiago temos un 40% máis que en Coruña pero no momento que se pechou o aeroporto de Santiago acabou resentindose". Sanmartín explica que "a baixada das estadñias foi do 7% e agardo que pouco a pouco vaia recuperandose, sobre todo as estadías internacionais. Sanmartín cree que ·"no último mes se superaron todos os records e temos que falar duns datos moitísimo mellores porque o número de estadías internacionais compensa a reducción de estadías domésticas".
Finalmente la alcaldesa de Santiago muestra su disposición "para desenvolver programas" de cara a la celebración del Xacobeo ´27 auqnue recuerda que "a quen lle corresponde para ter un dos mellores Xacobeos é á Xunta"