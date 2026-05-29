Las obras en la comisaría de la Policía Nacional de Santiago que sufrió un incendio empezarán el lunes 1 de junio

El próximo lunes, 1 de junio, comenzarán las obras de reforma integral de la comisaría de la Policía Nacional de Santiago de Compostela, afectada por un incendio registrado el pasado 12 de febrero. La previsión, según el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, es “acortar los plazos al máximo posible” para poder “reabrirla” coincidiendo con el Xacobeo 2027.

Así lo explicó este viernes a los medios de comunicación desde el interior del edificio, que sufrió importantes daños a causa de un fuego originado en la galería de tiro, ubicada en la planta -3. Ante esta situación, el Consejo de Ministros aprobó obras de emergencia por valor de 1,6 millones de euros para reparar las instalaciones.

Pedro Blanco detalló que las actuaciones serán “intensas” y “absolutamente integrales”, lo que permitirá trabajar de manera simultánea en varias plantas del inmueble con el objetivo de reducir al máximo los plazos de ejecución.

La intervención comenzará en la planta -3 y se extenderá hasta la fachada del edificio. Entre otras actuaciones, se sustituirán las instalaciones deterioradas, se renovará el sistema de ventilación y se reparará toda la infraestructura afectada por el incendio. “El Gobierno de España está comprometido y está cumpliendo”, subrayó.

Paralelamente, el delegado recordó que la sede provisional continúa prestando servicio “con absoluta normalidad”, lo que garantiza una atención adecuada a la ciudadanía mientras duren las obras.

En este contexto, Pedro Blanco agradeció a los agentes de la Policía Nacional su “vocación de servicio” pese a las circunstancias en las que han desarrollado su trabajo, así como la “paciencia” mostrada por la ciudadanía durante estos meses.

Por su parte, el comisario provincial de A Coruña, Carlos Gómez Rodríguez, destacó el “compromiso, esfuerzo y comprensión” de toda la plantilla de la comisaría y subrayó que los servicios se han seguido prestando “con eficacia” durante todo este tiempo.