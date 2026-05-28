El aeropuerto de Santiago reabre tras 35 días con el "hito estratégico" de recuperar la ruta a Nueva York

El Aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro retomó este jueves, 28 de mayo, su actividad tras permanecer 35 días cerrado debido a las obras de renovación de la pista. La reapertura estuvo marcada por la recuperación de la conexión directa con Nueva York, considerada por las autoridades aeroportuarias como un “hito estratégico” para Galicia.

El director del aeropuerto, Marcos Díaz, participó en la recepción del primer vuelo de United Airlines procedente de Newark/Nueva York, que aterrizó en Santiago con 45 minutos de adelanto. Durante el acto, destacó la importancia de esta nueva conexión internacional y aseguró que supone “un hito para el aeropuerto, para Santiago y para toda Galicia”.

Díaz subrayó que el enlace con la ciudad estadounidense permitirá ampliar las posibilidades de conexión internacional de la terminal compostelana y situarla “en el mapa de rutas de una compañía de primer nivel”. Asimismo, señaló que las obras en la pista eran imprescindibles para mantener los estándares de seguridad operativa y celebró que los trabajos se ejecutaran dentro de los plazos previstos gracias, entre otros factores, a las buenas condiciones meteorológicas. “La ejecución fue perfecta”, afirmó.

Por su parte, el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, agradeció la colaboración de los aeropuertos de A Coruña y Vigo durante el cierre temporal de Lavacolla, destacando su capacidad para trabajar de forma complementaria. También reconoció el esfuerzo de los trabajadores que participaron en la “regeneración profunda” de la pista.

Blanco puso en valor la apuesta de United Airlines por conectar Galicia con Estados Unidos y defendió la importancia de reforzar los vínculos entre ambos territorios. Además, recordó el compromiso del Gobierno central y de Aena con el aeropuerto compostelano, donde se han invertido 27 millones de euros en la renovación de la pista y otras actuaciones complementarias que continuarán en los próximos meses sin afectar a la operatividad.

El delegado añadió que el Ejecutivo mantiene su apoyo a la apertura de nuevos destinos, al aumento del número de pasajeros y a los incentivos para la promoción de los aeropuertos gallegos, con una inversión total de 130 millones de euros en las tres terminales de la comunidad.

El conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, calificó la jornada como “un gran día” tanto por la reapertura del aeropuerto como por la incorporación de la nueva ruta directa con Nueva York, una conexión que consideró clave para abrir Galicia al mercado estadounidense.

Calvo defendió la importancia de la promoción turística internacional y recordó que la Xunta destina más de 13 millones de euros anuales a la difusión de la imagen de Galicia en el exterior. También insistió en la necesidad de trabajar conjuntamente entre administraciones para captar nuevas rutas aéreas, no solo para Santiago, sino también para los aeropuertos de Vigo y A Coruña.

En la misma línea, la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, reclamó una mayor coordinación del sistema aeroportuario gallego y pidió avanzar hacia una estrategia conjunta basada en la complementariedad de las tres terminales. Aun así, reivindicó el papel de Santiago como “el aeropuerto de referencia” de Galicia.

La regidora celebró además la recuperación de la actividad internacional del aeropuerto compostelano, que reabre con 17 rutas internacionales y nuevas conexiones como Nueva York, Cork, Marrakech y Ámsterdam. Sobre el enlace con Estados Unidos, destacó su relevancia tanto para el turismo como para la comunidad emigrante gallega residente en el país norteamericano.

Según recordó, en 2024 alrededor de 150.000 turistas estadounidenses pernoctaron en Santiago de Compostela, lo que representa aproximadamente un 10 % del total de visitantes.

La nueva ruta entre Santiago y Newark/Nueva York forma parte de la programación de verano de 2026 de United Airlines y contará con tres frecuencias semanales.

Patrick Quayle, vicepresidente senior de Planificación de Red Global y Alianzas de United Airlines, aseguró que la compañía está “entusiasmada” con el lanzamiento de su primera conexión directa entre Santiago de Compostela y Estados Unidos. Según explicó, la nueva ruta facilitará a los viajeros gallegos el acceso a cerca de 120 destinos en el continente americano a través del aeropuerto de Newark, al tiempo que permitirá a los turistas estadounidenses descubrir la historia, la cultura gallega y el Camino de Santiago.