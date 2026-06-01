Un incendio registrado en la cocina de una vivienda en el barrio de Vista Alegre se salda con daños en el inmueble

La explosión de una bombona utilizada para un soplete de cocina provocó un incendio en una vivienda situada en la rúa de As Salvadas, en Santiago de Compostela, causando importantes daños materiales en la estancia donde se originó el fuego.

Según confirmaron a Europa Press fuentes del Servicio de Bomberos y del Ayuntamiento, en el inmueble reside un hombre que resultó ileso a pesar de la deflagración que desencadenó el incendio. El suceso movilizó también a efectivos de la Policía y a servicios sanitarios.

Fuentes municipales indicaron que el fuego ocasionó daños significativos en la cocina, aunque no llegó a afectar de forma relevante al resto del edificio.

Asimismo, precisaron que no se registraron daños personales y que tampoco fue necesario evacuar a otros vecinos del inmueble, ya que el residente se encontraba en buen estado.