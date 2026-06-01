Explosión en la rúa Salvadas

Un incendio registrado en la cocina de una vivienda en el barrio de Vista Alegre se salda con daños en el inmueble

Una bombona utilizada como soplete provocó un incendio que dejó una persona herida leve en al rúa Salvadas

Ramón Castro

Santiago de Compostela |

Un incendio registrado en la cocina de una vivienda en el barrio de Vista Alegre se salda con daños en el inmueble
Un incendio registrado en la cocina de una vivienda en el barrio de Vista Alegre se salda con daños en el inmueble | Onda Cero Radio

La explosión de una bombona utilizada para un soplete de cocina provocó un incendio en una vivienda situada en la rúa de As Salvadas, en Santiago de Compostela, causando importantes daños materiales en la estancia donde se originó el fuego.

Según confirmaron a Europa Press fuentes del Servicio de Bomberos y del Ayuntamiento, en el inmueble reside un hombre que resultó ileso a pesar de la deflagración que desencadenó el incendio. El suceso movilizó también a efectivos de la Policía y a servicios sanitarios.

Fuentes municipales indicaron que el fuego ocasionó daños significativos en la cocina, aunque no llegó a afectar de forma relevante al resto del edificio.

Asimismo, precisaron que no se registraron daños personales y que tampoco fue necesario evacuar a otros vecinos del inmueble, ya que el residente se encontraba en buen estado.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer