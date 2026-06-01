Abierto el plazo para la realización de cacharelas y sardiñadas este San Xoán

La Xunta de Goberno Local aprobó este lunes las instrucciones para solicitar la celebración de cacharelas y sardinadas de San Xoán, que incluyen las normas de seguridad. El plazo de solicitud está abierto desde las 11.00 horas de hoy, 1 de junio, hasta las 23:59 horas del viernes 19 de junio.

Así, el Departamento de Movilidad viene de activar un formulario de solicitud para las cacharelas y sardinadas que se celebrarán en este mes de junio, tanto públicas como privadas.

Documentación a presentar

Para las cacharelas y sardinadas públicas debe presentarse solicitud en el MODELO MO002, publicado en la oficina electrónica del Ayuntamiento de Santiago de Compostela, con todas las declaraciones debidamente cumplimentadas, seguro de responsabilidad civil y justificante de pago del seguro (obligatorio), DNI del representante y plano de localización del lugar donde se celebrará el evento. Puede presentarse a través de la sede electrónica del Ayuntamiento o de la red SARA.

Para las cacharelas y sardinadas privadas debe presentarse solicitud en MODELO MODELO MO08, publicada en la sede electrónica del Ayuntamiento de Santiago de Compostela, a través de la sede electrónica del Ayuntamiento, red SARA, registro general o mediante el formulario de solicitud instalado en el sitio web del Ayuntamiento de Santiago.

No se envía ningún comprobante de la solicitud; se trata de una comunicación previa, por lo que basta con completar la solicitud y enviarla. Sin embargo, no eximirá en ningún caso de las responsabilidades por daños o perjuiciarios a que hubiere lugar en el caso de que haya concurrido negligencia o imprudencia.

Normas básicas

En cuanto a las normas para garantizar la seguridad en las cacharelas y/o sardinadas, tal y como se recoge en las instrucciones si su celebración se produce en zona urbana el volumen de combustible de la cachilla no excederá de 2 metros de diámetro, ni 6 metros de perímetro, ni un metro de altura. En la zona rural, no excederá de 3 metros de diámetro, ni 9 de perímetro, ni 3 metros de altura. En todo caso, las hogueras estarán alejadas de las viviendas, vehículos e instalaciones y locales en los que se almacenen productos inflamables.

Como es habitual, estará prohibido quemar neumáticos, plásticos, espumas de poliuretano, aceites, y en general de cualquier sustancia que al arder desprenda humo tóxico.

En el caso de las cacharelas sobre enlousados, será obligado proteger el pavimento con una capa de arena de 10 centímetros. La arena será proporcionada por el Ayuntamiento, que la entregará a los organizadores de las cacharelas previa petición a través de correo electrónico en la dirección traficocidadan@santiagodecompostela.gal.